Autore:

Giulia Fermani

PORTE APERTE L'ingresso sulla scena di Volkswagen T-Cross è stato uno degli eventi a quattro ruote più fragorosi del 2019. Tanto fragoroso che Volkswagen ha già organizzato un Porte Aperte, in programma per i prossimi 13 e 14 aprile, per consentire a tutti di mettersi al volante del City Suv che completa la T-Family Volkswagen.

L'AUTO IN PROVA La Volkswagen T-Cross, disponibile per i test drive presso i concessionari Volkswagen il week end del 13 e 14 aprile, è lunga 4,11 m (cinque centimetri in più della Polo), è alta 1,56 m (10 centimetri in più, sempre rispetto alla Polo) ed è larga 1,80. La gamma italiana di Volkswagen T-Cross è articolata su tre allestimenti: Urban, Style e Advanced. Per il lancio iniziale sono disponibili due motori benzina turbo 1.0 TSI dotati di filtro antiparticolato, rispettivamente da 95 e 115 CV, con prezzi in promozione a partire da 17.900 euro.