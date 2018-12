Autore:

Lorenzo Centenari

CONTO ALLA ROVESCIA Il tariffario è valido per ora solo in patria, da un momento all'altro Volkswagen T-Cross attraverserà in ogni caso i confini tedeschi e confezionerà un listino prezzi anche per l'Italia (che potrebbe differire per alcuni piccoli dettagli). Nel frattempo, in Germania gli ordini si sono aperti: come era stato anticipato, T-Cross a partire da 17.975 euro, versione 1.0 TSI 95 cv con cambio manuale a 5 marce.

TRE PER MILLE Al lancio (consegne a partire da aprile 2019) il mini-Suv Volkswagen potrà essere in alternativa equipaggiato anche dall'edizione più potente del medesimo 3 cilindri turbo benzina da 1 litro di cilindrata: per T-Cross 1.0 TSI 115 cv, prezzi da 19.400 euro (cambio manuale a 6 marce) e da 20.900 euro in configurazione con cambio automatico DSG a 7 rapporti. 1.5 TSI e 1.6 TDI arriveranno successivamente.

LIMITED EDITION Tre anche i livelli di equipaggiamento: standard, Life (da 20.075 euro) e Style (da 23.700 euro). Per chi si affrettasse a iscriversi al concorso (domani 7 dicembre scadono i termini), Volkswagen mette in palio anche 200 esemplari di T-Cross "1st Edition", 150 in formato 1.0 TSI 115 cambio manuale (27.575 euro), altri 50 con cambio automatico (29.150 euro). Estrazioni in sede a Wolfsburg, il 12-13 aprile 2019.