LE MISURE CONTANO SEMPRE SUV di generose dimensioni, medi, lunghi, piccoli, compatti, grossi…il mercato automotive non ne è ancora sazio e ne vuole sempre di più. E meno male che le dimensioni non contavano! Non la pensa di certo così Volkswagen che proprio in queste ore, ad Amsterdam, ha presentato il suo crossover di segmento B con il nome di Volkswagen T-Cross. La T-Cross è un po' la sorellina minore della T-Roc ed è il SUV più piccolino che il marchio di Wolfsburg ha in gamma.

DIMENSIONI La Volkswagen T-Cross è lunga 4,10 m (cinque centimetri in più della Polo) ed è alta 1,56 m (10 centimetri in più, sempre rispetto alla Polo). Al primo colpo d'occhio la T-Cross ha linee compatte e robuste e, esteticamente, il suo carattere è molto mascolino come sottolineano le nervature lungo la fiancata. Guardandola negli occhi, poi, è facile notare il cofano piatto ma caratterizzato da altre due belle nervature che non fanno altro che enfatizzare il carattere giovane e da 'macho man'. Le luci sono full LED con la firma luminosa che formano una "L" e sono ben integrati nella calandra, questa di generose dimensioni e dallo sviluppo orizzontale. Il disegno della griglia del radiatore a nido d'ape, viene ripreso anche nella parte inferiore del paraurti, dove trovano posto i fari fendinebbia squadrati e circondati da un inserto cromato. Cromata è anche la linee orizzontale che taglia tutta la calandra.

COLPO DI CODA Il 'lato b' è più stretto di quanto me l'aspettassi con il lunotto che si stringe sotto lo spoiler posteriore. A fare da contraltare le spalle della Volkswagen T-Cross si allargano quando incontrano le luci posteriori che mostrano fiere il disegno di una 'C' rovesciata. C'è da dire che apprezzo veramente moltissimo l'elemento nero che congiunge entrambe le luci posteriori e che contiene un catarifrangente rosso in grado di proseguire idealmente la grafica dei LED…un tocco davvero originale.

QUALCOSA DI NUOVO Ora però è il momento di salire a bordo. Una volta aperta la portiera mi accoccolo sul sedile del guidatore e…toh, c'è un nuovo volante! Ora è più piccolo e abbellito da un nuovo inserto cromo-satinato che racchiude l'alloggiamento del clacson e la razza centrale. Sarà funzionale alla guida? Per saperlo bisognerà aspettare ancora un po', intanto vi posso assicurare che il nuovo volante lo vedremo anche sui prossimi modelli Volkswagen. Oltre al volante scorgo l'Active Info Display (la strumentazione digitale comandabile dai tasti posti sullo sterzo) mentre di fianco a me, sullo stesso livello, ecco il sistema d'infotainment di ultima generazione Volkswagen, racchiuso nello schermo touchscreen da 8 pollici. C'è da dire che mi sarei aspettato qualcosa di più a livello di materiali. L'abitacolo è composto da un mix di plastiche rigide, nella parte inferiore, e appena più morbide e gradevoli al tatto nella parte superiore e più in vista. Certo la qualità costruttiva è elevata, ma come tipologia dei materiali, secondo me si poteva osare di più. Apprezzabile l'inserimento di molte plastiche lucide nella plancia che cambiano un po' 'l'umore' e il colore degli interni (altrimenti solo neri) facendo pendant con il colore della carrozzeria.

COME LA SORELLONA Ah quasi dimenticavo! La Volkswagen T-Cross condivide lo stesso pianale modulare MQB della sorellona maggiore, la T-Roc. Questo significa più spazio a bordo e un'ottima abitabilità anche per chi siede dietro. I sedili sono davvero comodi e visto che tutta la carrozzeria si sviluppa verso l'alto, questo si traduce con tanto spazio per la testa e per le spalle dei passeggeri. C'è spazio a sufficienza anche per le ginocchia ma se questo non bastasse basta far scorrere indietro il divanetto posteriore (il divanetto posteriore scorrevole è di serie) per guadagnare qualche centimetro di comfort. Da segnalare la presenza del tunnel centrale, davvero una spina nel fianco per il 'terzo incomodo', soprattutto nei lunghi viaggi. Il divano posteriore scorrevole è utile anche per ampliare un po' la capacità di carico del bagagliaio che parte da un minimo di 385 litri e arriva a un massimo di 455 litri. Se invece vostra moglie (o la fidanzata, fate un po' voi) quando andate al mare è solita portarsi dietro la casa, vi basta abbattere completamente il sedile posteriore così da godere di una piazza di 1.281 litri.

I MOTORI E ora, "capitolo motori". La nuova Volkswagen T-Cross porterà in dote tre motori, tutti a trazione anteriore. Abbiamo l'unico motore a gasolio da 1.6 TDI da 95 CV e 250 Nm di coppia e poi ben tre motori a benzina, tutti a tre cilindri: il 1.0 TSI da 95 e 115 CV, con una coppia rispettiva di 175 e 200 Nm e il 1.5 TSI da 150 CV. Le trasmissioni disponibili sono quelle a 5 (1.0 TSI 95 CV e 1.6 TDI) e 6 rapporti (1.0 TSI 115 CV), oppure DSG a 7 rapporti (1.0 TSI 115 CV e 1.6 TDI).

TECNOLOGIA AL TOP La Volkswagen T-Cross è un "suvvino" che, come detto, ha una grande abitabilità ma anche una grande tecnologia di bordo. Di serie la T-cross può vantare il City Emergency Braking System, la frenata automatica di emergenza con sistema di riconoscimento dei pedoni Pedestrian Monitoring, il Front Assist (sistema di monitoraggio frontale) e il Lane Assist. Tra gli optional, invece, è possibile scegliere tra: il Blind Spot Sensor (il sensore che rileva la presenza di veicoli nell'angolo cieco), il Rear Traffic Alert (avvisa dell'arrivo di veicoli dai lati quando si è in retromarcia), l'Adaptive Cruise Control, il sistema di protezione degli occupanti (chiudendo finestrini e tettuccio, pretensionando le cinture e massimizzando la pressione sul freno in caso di incidente) e il sistema Park assist per il parcheggio automatico.