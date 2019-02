Autore:

Lorenzo Centenari

FUGA IN AVANTI Il debutto della gamma al suo completo è in calendario per aprile, c'è tuttavia una Volkswagen T-Cross che si stacca dal gruppo e raggiunge gli showroom con due mesi di anticipo. T-Cross First Edition il nome della serie speciale che prelude al lancio vero e proprio del B-Suv tedesco, e che strizza l'occhio al pubblico con qualità tutte sue. Motore 3 cilindri 1.0 TSI turbo benzina 115 cv, cambio manuale a 6 rapporti, prezzo di 23.900 euro.

L'IDENTIKIT Gli esterni si distinguono per proiettori a LED, cerchi in lega bruniti da 18 pollici, carrozzeria Pure White ed elementi neri, oltre a una personalizzazione specifica del montante posteriore. All’interno di T-Cross First Editiondominano le tonalità scure, mentre la dotazione include sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, clima automatico bizona Climatronic, App-Connect con connettività Android Auto ed Apple CarPlay, strumentazione digitale Active Info Display e volante multifunzione rivestito in pelle, oltre a una dotazione di assistenti alla guida di assoluto rilievo. Sono infatti inclusi l’assistenza attiva al mantenimento di corsia Lane Assist, il monitoraggio perimetrale Front Assist con frenata di emergenza City e rilevamento pedoni, il rilevatore di stanchezza Fatigue Detection, il cruise control adattivo ACC e il monitoraggio dell’angolo cieco Blind Spot Detection con assistente di uscita dal parcheggio Rear Traffic Alert.

IL CONTEST Auto speciale, iniziativa speciale. Al via il concorso T-Cross Day, insolito challenge il cui vincitore avrà la possibilità di trascorrere una giornata intera a stretto contatto col testimonial Volkswagen Alessandro Cattelan. Sul sito web dedicato, tutte le istruzioni per partecipare a questa divertente sfida.