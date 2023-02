Una Golf del '92 è stata venduta a quanto? Incredibile!

Che il mercato dell'usato sia impazzito lo sappiamo da tempo ed è un fatto che le quotazioni di auto classiche e youngtimer stanno raggiungendo cifre folli. Qualche vendita online, però, lascia ancora più a bocca aperta: come quella appena conclusa sul sito Bring a Trailer, che ha visto una Volkswagen Golf GTI 16V immatricolata nel 1992 (qui la storia di tutte le GTI) passare di mano per 87.000 dollari (qualcosa più di 80.000 euro).

La Volkswagen Golf GTI 16V Mk2 venduta su Bring a Trailer

DATATA MA FRESCA D'accordo, la GTI è un grande classico, prestante e affidabile. E l'esemplare oggetto della transazione sembra essere assolutamente perfetto, senza tracce di ruggine e con il plus di appena 53.000 miglia all'attivo (in chilometri fanno 85.000 e spiccioli). Ma da qui a definirla nuova ce ne passa e se anche il modello specifico ha 31 anni di età sembra impossibile che qualcuno l'abbia comprata davvero a quel prezzo. Non si tratta neppure di una serie limitata o di un'auto prodotta in pochi esemplari, dopotutto!

Volkswagen Golf GTI 16V Mk2, il motore 2,0 litri aspirato da 135 CV e 180 Nm

LA TECNICA La Golf in questione è una Mk II nella versone per l'America, venduta per la prima volta in Texas ed esportata in Olanda, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. Successivamente è stata reimportata negli USA nel 2022. Il motore è un due litri, quattro cilindri aspirato con 135 CV e 180 Nm di coppia; il cambio è un manuale a 5 marce. A caratterizzarla sono i quattro fari tondi all'anteriore, i bei cerchi BBS in lega da 15 pollici e i profilati sedili Recaro in velluto, che danno un bel tocco di sportività all'interno.

Volkswagen Golf GTI 16V Mk2, gli interni

QUOTAZIONI IN RIALZO? Una GTI 16V simile, proveniente dal mercato canadese, anch'essa rossa ma con 75.000 miglia sull'odometro (120.000 km) era stata venduta su BaT meno di un anno fa per 42.560 dollari, che è la metà del prezzo pagato nell'ultima transazione. Per capire quanto sia anomala la situazione attuale, la maggior parte delle vendite negli USA si concludono a cifre comprese tra 15.000 e 25.000 dollari. Il fatto che questo esemplare abbia raccolto tanto interesse è segno che esemplari in condizioni perfette vedranno aumentare le loro quotazioni. Molto più difficile è capire il perché.

