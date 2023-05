L'auto più venduta al mondo è...

Popolarità e consenso del pubblico portano da sempre con sé anche una sorta di patente di merito, ecco perché i modelli di auto più venduti sono anche percepiti dalla collettività come i migliori o quasi. Felipe Munoz di Car Industry Analysis ha fatto un po' di conteggi, individuando le 10 auto più vendute a livello globale nel 2022. Volete sapere quali sono? Continuate a leggere.

Honda CR-V Hybrid e:HEV, il test drive

Partendo dal fondo, chiude la top ten dei modelli più venduti nel 2022 la Tesla Model 3 (qui il nostro super-test), con 482.000 unità vendute a livello globale, metà delle quali negli USA. La precede il pick-up Ford F-150, un altro modello molto apprezzato in America, che ha totalizzato 525.100 vendite (il 97% delle quali proprio negli USA). All'ottavo posto troviamo la Toyota Corolla Cross (qui la nostra video-prova), con 530.000 unità: un modello lanciato solo nel 2021, che quindi ha acquisito molto in fretta la sua notevole popolarità. Settimo posto per Nissan Sentra, che da noi non è importata: la precede il pick-up Toyota Hilux, che coglie il suo piazzamento senza nemmeno essere presente sul mercato americano, che di pick-up è molto vorace. Quinto posto per la Toyota Camry, gettonatissima in Nord America, e a sfiorare il podio è la Honda CR-V (foto sopra) con 733.000 unità: qui la nostra prova su strada.

Tesla Model Y Performance: la prova su strada

VEDI ANCHE

Sul gradino più basso del podio troviamo un SUV - e la cosa certo non stupisce - ma per molti sarà una sorpresa scoprire che si tratta di un'auto elettrica. La medaglia di bronzo va infatti alla Tesla Model Y (qui la nostra prova in video), che nel 2022 ha totalizzato 747.500 vendite. Toyota Corolla guadagna la medaglia d'argento, con 992.000 unità vendute, mentre la vincitrice di questa particolare classifica è un'altra Toyota: la RAV4, unica a superare il muro del milione di unità con 1.016 esemplari venduti. Più che un trionfo, si tratta di una conferma, visto che la Toyota RAV4 aveva conquistato l'oro anche nel 2021. A dirla tutta, i suoi volumi sono addirittura calati del 10%, anno su anno, ma ciò non è bastato per scalzarla dalla prima posizione.

Vale la pena notare che nella top ten sono ben cinque le Toyota e due le Tesla: le uniche auto elettriche a salire così in alto in classifica. Quattro delle sei auto più vendute a livello globale erano berline, al pari dei SUV, a dimostrazione del fatto che se anche in Europa - e in Italia in particolare - questo tipo di carrozzeria è data per morto o moribondo a livello commerciale, così non è nei mercati oggi più importanti quali Cina e Stati Uniti. Forse Alfa Romeo non ha avuto tutti i torti a puntare su una carrozzeria a tre volumi quando ha lanciato la Giulia.

Immagine di copertina: Sami Boukal

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/05/2023