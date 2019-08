Autore:

Giulia Fermani

RICARICA GRATIS (DI NUOVO) La fornitura gratis di energia per chi acqusitava le Tesla era stato uno dei punti di forza della Casa fin dagli inizi. Ora, dopo uno stop nel 2016, Elon Musk torna a offrire ricariche gratuite a chi acquista una Tesla Model X o una Tesla Model S. E il bello è che la cosa vale anche in Italia, non solo negli USA. L'annuncio in un tweet, nel cassico stile dell'imprenditore di Palo Alto.

BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with ⚡ free ⚡ unlimited ⚡ Supercharging ⚡ — Tesla (@Tesla) August 3, 2019

IL MOTIVO DELLA PROMO L'accesso gratuito e illimitato alla rete Supercharging di Tesla torna per tutti i nuovi ordini di Model X e Model S. La conferma ci è arrivata direttamente da Tesla, che abbiamo contattato per essere sicuri che non si trattasse né di una bufala, né di una promozione limitata a un periodo di tempo specifico: << Indeed,new Model S and new Model X come with free and unlimited Supercharging, as shown in this Tweet >>. Se già in passato era capitato che Tesla utilizzasse la tecnica del Supercharging illimitato come incentivo offrendolo sull'usato degli stessi modelli, sembrerebbe che ora se ne stia servendo per riportare l'attenzione sui gioielli di famiglia. Attenzione ultimamente rapita dalla Model 3, come dimostra il calo delle vendite della Model S, cannibalizzata, forse, dalla sorellina.