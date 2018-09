Autore:

Lorenzo Centenari

CINQUETTII Guai a scherzare coi social: rischi di perdere il posto di lavoro. Quando va bene. Chiedere a Elon Musk, al quale un post sul suo profilo Twitter potrebbe costare caro. Cioè costringerlo a rassegnare le dimissioni da Ceo Tesla, ma anche a visitare l'aula di un tribunale, e ad assistere a un'udienza da una posizione antipatica. Per rispondere delle accuse di frode e dichiarazioni ingannevoli. Se c'è di mezzo il business, coi social non si scherza.

DELISTING, ANZI NO Lo scorso 7 agosto, Musk aveva condiviso sulla piattaforma dell'uccellino l'intenzione di avviare le procedure per la privatizzazione di Tesla. Salvo fare dietrofont nell'arco di 24 ore, rassicurando i mercati che l'azienda - per il bene della stessa compagnia e nell'interesse dei suoi partner - non avrebbe abbandonato Wall Street. Ma la frittata era fatta: verba volant, scripta manent, e ora le autorità della finanza vogliono vederci chiaro.

L'ACCUSA Il capo d'imputazione formulato dalla US Securities and Exchange Commission (SEC), l'Ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa valori (l'equivalente dell'italiana Consob, per intenderci), non è di quelli soft: Musk avrebbe parlato di privatizzazione senza prima discuterne coi partner, né avendo alcuna certezza che le coperture finanziarie esistessero davvero. Ugualmente provocando un'impennata delle azioni Tesla, e in generale mettendo a disagio i mercati internazionali.

CONSEGUENZE Per aver in qualche modo ingannato il pubblico, i soci Tesla e le Borse internazionali, la SEC intende ora provocare la rimozione di Elon Musk dalla carica di Ceo, e impedirgli in futuro di vestire la carica di amministratore o consigliere di alcuna public company. Le indagini del garante hanno nel frattempo spinto verso l'abisso il titolo Tesla, che ha aperto la seduta odierna in ribasso di oltre il 12%.

LA BORSA È UGUALE PER TUTTI "Qualsiasi alto funzionario di una società quotata in Borsa riceve la fiducia dei mercati e ha grandi responsabilità verso gli investitori", spiega Steven Peikin, condirettore della divisione sicurezza della SEC. "Né uno status di celebrità, né la reputazione di innovatore tecnologico , danno a un manager il permesso di prendere queste responsabilità alla leggera".

LA DIFESA Si fa dura, ora per Musk, un imprenditore e un uomo tanto geniale, quanto controverso. Sia egli stato poco trasparente, oppure solo ingenuo, sarà la Giustizia a stabilirlo. Sulla vicenda, intanto, interviene così: "Sono contrariato e rattristato, mi sono sempre mosso nell'interesse della verità e degli investitori. L'integrità morale è per me il principio più importante in assoluto, dimostrerò di non aver mai tradito la fiducia di nessuno".