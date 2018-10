Autore:

Lorenzo Centenari

VORREI MA NON POSSO Vorrei il Suv, ma il mio conto corrente è di parere opposto. E allora chiudo il catalogo del nuovo, e inizio ad esplorare il mercato dell'usato. Sport utility e crossover sono un must, pressoché due auto su cinque appartengono ad una delle due categorie. Come anche in generale, l'acquisto di un Suv è guidato dallo stile, dal portafogli, dall'affezione a una marca, dall'equipaggiamento di bordo. Last but non least, dal calcolo del valore residuo dopo un determinato periodo di utilizzo, nonché dalla sua appetibilità in chiave rivendita. (PS: ecco perché il diesel è crollato: il pubblico non si fida, vuoi mai che tra 2-3 anni nessuno compra più la mia auto).

LA CADUTA DEGLI DEI Già, a orientare la scelta è spesso anche il tasso di rivendibilità. Incrociando il tempo di permanenza di ciascuno degli annunci pubblicati dagli utenti, il portale di e-commerce AutoUncle ha messo in ordine i Suv in base alla rapidità con la quale essi trovano un nuovo acquirente. Le sorprese non mancano: in top 10 non figurano ad esempio né Nissan Qashqai, nè Volkswagen Tiguan, prodotti che fino a qualche tempo fa non restavano sul mercato il tempo di un battito di ciglia. L'offerta è dopotutto oggi molto più ampia, che non soltanto qualche anno fa. Passiamo dunque in rassegna l'elenco.

SIA PREMIUM, SIA LOW COST Al decimo posto si piazza Fiat 500X. Il crossover nazionale si rivende in tempi abbastanza rapidi (76 giorni in media), ma ancora più velocemente, a passare da un proprietario all'altro è Renault Captur (73 giorni), francesina che anche in Italia si è coltivata la sua schiera di sostenitori. Nemmeno usata è a buon mercato, tuttavia per disfarsi della propria Land Rover Discovery Sport sono sufficienti 71 giorni. Settima posizione per Dacia Duster: il Suv low cost per definizione ha il proprio pubblico, per separarsene e realizzare un discreto guadagno non è nessario attendere granché, giusto 70 giorni. Per Peugeot 3008 ne occorrono 67, per Jeep Compass 65.

AND THE WINNER IS... Arriviamo così al podio. Terza piazza a parimerito per Alfa Romeo Stelvio e Opel Mokka X. Sul mercato di seconda mano, sia il Suv su base Alfa Giulia, sia l'alternativa tedesca restano due mesi esatti, 60 giorni (ricordiamo che parliamo sempre di distanze medie). Medaglia d'argento per Volkswagen T-Roc: la Golf dei Suv trova solitamente una nuova destinazione nello spazio di 54 giorni. Rullo di tamburi: principe dei crossover usati è Citroen C3 Aircross, un modello che spopola grazie al design e alla tecnologia di bordo, e che si rivende in solo 43 giorni. L'articolo vi è stato utile? Tradirete ora il Suv dei vostri desideri con un altro?