MOBILITÀ 4.0 Dalle parole ai fatti. Debutta anche in Italia Mobilize, la nuova business unit di Renault basata su un sistema di car-sharing intelligente e sostenibile. Il servizio, lanciato con un progetto pilota nella città di Bergamo, viene gestito direttamente da un concessionario locale - Oberti - e propone veicoli elettrici in condivisione. Un modo tutto nuovo d’intendere il concetto di mobilità, che si discosta profondamente dall’idea di possesso del mezzo di trasporto. In quest’ottica, gli spostamenti quotidiani possono essere tranquillamente coperti da vetture a zero emissioni in sharing - con indubbi benefici su traffico e inquinamento ambientale. Il tutto si gestisce comodamente da un'applicazione per smartphone.

OBIETTIVI IMPORTANTI Nata grazie anche all’impulso dell’ad Luca De Meo, Mobilize si pone l’obiettivo di eliminare una serie di criticità che riguardano la mobilità moderna. Come ridurre i tempi di utilizzo dell’auto: si stima che per il 90% del tempo il veicolo resti praticamente inutilizzato. O come migliorare il valore residuo, per evitare che quest’ultimo si dimezzi entro breve tempo. E per finire, incidere sensibilmente sulla riduzione di CO2: il 15% delle emissioni di anidride carbonica in Europa è infatti legato all’autotrasporto, con l'elettrificazione si punta ad abbattere questo valore.

SOLO ELETTRICHE La flotta Mobilize di Bergamo potrà contare sulla full-electric Renault Zoe da 395 km di autonomia (WLTP), a cui farà seguito la BEV (Battery Electric Vehicle) Dacia Spring con batteria 27,4 kWh e 230 km di autonomia in città. Intorno al 2022/2023 l’offerta si completerà con l’arrivo di un’elettrica compatta (con ogni probabilità la microcar EV EZ-1) e il debutto di un veicolo commerciale per le consegne. Il cliente potrà contare su 20 basi per il ritiro/consegna dell’auto, luoghi attrezzati anche per le operazioni di sanificazione dell’abitacolo. 35 Renault Zoe opereranno sulla città di Bergamo e altre 10 nelle aree limitrofe, espandendo così il servizio ben al di fuori del centro storico.

RITORNO ALLA BASE Il car sharing “station based'' di Mobilize prevede la riconsegna dell’auto nella stessa postazione di ritiro - con slot riservati per il parcheggio del veicolo in snodi cruciali della città, come la stazione ferroviaria e l’università. In ognuna di essi vi sarà un addetto per il controllo del veicolo e per la sanificazione. Al termine del loro servizio all’interno della flotta in sharing di Mobilize, le auto potranno essere vendute come usate, in quanto la manutenzione è gestita in tutto e per tutto da Renault. Una garanzia aggiuntiva che copre eventuali malfunzionamenti e danni al prezioso pacco batterie delle vetture.