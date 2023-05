Scioperi Pomigliano, quali effetti sulla produzione di Tonale

La campagna di proteste guidate dalla Fiom non si è ancora esaurita, per il SUV (in vendita ora anche negli USA) possibili ritardi

Tra i reparti, tira un'aria tutto fuori che serena. Condizioni di lavoro insostenibili, lamentano gli operai della fabbrica di Pomigliano d'Arco, così Fiom decide per lo sciopero, ed è sciopero su base multi-giornaliera. Iniziata la scorsa settimana, l'agitazione ha registrato nuove puntate in questi ultimi giorni. Tra la dirigenza e i dipendenti, un accordo non sembra esattamente dietro l'angolo. Nella viva speranza di una tregua, vi riporteremo di eventuali sviluppi delle vicende sindacali interne allo stabilimento. La domanda che si pone il grande pubblico, semmai, riguarda sia Fiat Panda, sia Alfa Romeo Tonale, ovvero i due modelli che nello storico sito nei pressi di Napoli vengono oggi costruiti. Quali effetti sulla produzione, quindi anche sulle consegne ai proprietari?

Scioperi Pomigliano, quali ritardi per Tonale?

ANNUNCIO RITARDO La natura intermittente della protesta dei lavoratori di Pomigliano, il cui sciopero ''a scacchiera'' ha interessato alcune fasce orarie sia dei turni del mattino, sia del pomeriggio, ha inevitabilmente rallentato i flussi di assemblaggio sia del SUV compatto Alfa, sia di Panda. In quale esatta misura, non è facile stabilirlo. Pur riconoscendo il problema di possibili ritardi sulla tabella di marcia, Stellantis avrebbe tuttavia affermato come le linee di montaggio non si siano mai completamente arrestate anche durante i giorni di protesta. L'ipotesi più probabile è perciò che, in alcuni casi, i termini di consegna ai clienti di Panda e Tonale verranno lievemente posticipati. Tuttavia, l'ipotesi di ritardi biblici come nei mesi e gli anni scorsi (i ritardi dovuti ai colli di bottiglia della catena logistica internazionale) sembra scongiurata. Si mettano insomma in preventivo ritardi sostenibili (giorni, settimane?).

TU VUÒ FÀ L'AMERICANA Non è forse un caso che proprio ora i dipendenti di Pomigliano denuncino (oltre ad altre problematiche, come le condizioni igieniche) un aumento giudicato insopportabile dei carichi lavorativi. Da marzo Alfa Romeo Tonale è in vendita pure negli Usa, le prime consegne agli alfisti statunitensi sono in programma per giugno. Oltreoceano, in vista dell'arrivo di Tonale (che laggiù viene proposta solo in edizione Plug-in Hybrid) si respira un clima di entusiasmo. Un clima che, coi giorni di passioni tristi che attraversa la comunità che Alfa Romeo Tonale la sta costruendo, genera un forte contrasto.

