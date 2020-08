TROVA LE DIFFERENZE Un litro di benzina e un litro di gasolio, un giorno, potrebbero costare la stessa cifra. La differenza di prezzo alla pompa dei due carburanti che ancora vanno nettamente per la maggiore - rispettivamente il 44% e 39% del parco auto italiano - è data dalle differenti accise: ad oggi, 0,617 euro per il diesel e 0,728 euro per la verde. Una differenza che, secondo la proposta, potrebbe andare diminuendo. A partire dal 2021.

TARGET 2030 La proposta del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa vedrebbe un graduale allineamento delle accise sul gasolio, così da portarle al livello di quelle - attualmente più alte - della benzina. Se al termine della consultazione pubblica (potete partecipare cliccando qui), il cui esito è atteso per agosto, il diesel avrà la peggio, il passo successivo vedrà l'inserimento nella Legge di Bilancio di un meccanismo crescente di rincaro delle accise: ed entro il 2030, il gasolio costerà come la benzina verde.

SCELTA GREEN? La battaglia contro il gasolio non è quindi che all'inizio. Fino a poco tempo fa il carburante preferito dagli italiani grazie al costo alla pompa e alla sua resa chilometrica, il diesel da tempo è messo alla gogna per le sue presunte proprietà inquinanti: in realtà, il problema non è dei moderni Euro 5 ed Euro 6, bensì dei diesel di precedente generazione. La manovra sarebbe in ogni caso finalizzata a mettere un freno alla problematica ambientale. Un'altra iniziativa ''green'', ma quale di quale verde sia, se quello delle foglie o quello dei bigliettoni da 100 dollari, è tuttavia ancora da capire: l'operazione, infatti, si stima porterebbe nelle casse dello Stato circa 5 miliardi di euro. Se seguiremo gli sviluppi? Ovvio.