IL QUARTO ELEMENTO La conversione del decreto Agosto in legge è ormai questione di dettagli. E tra le altre misure, ce n'è una che riguarda pure l'auto e gli incentivi alla rottamazione ad essa dedicati. Una norma che corregge quanto stabilito nel decreto precedente, e che lo fa a vantaggio - grazie! - del consumatore. Roba da poco, ma di questi tempi non è il caso di passare per persone schizzinose. In sostanza, il nuovo decreto spezza la platea delle vetture meritevoli degli incentivi in quattro fasce progressive anziché tre. Come variabile, sempre il grado di emissioni CO2 calcolate secondo il ciclo NEDC. Quindi: anziché un solo scaglione da 61 a 110 g/km di emissioni CO2, due fasce distinte. La prima, da 61 a 90 g/km, con un bonus complessivo (calcolando anche il contributo del concessionario) di 3.750 euro con rottamazione (anziché i precedenti 3.500 euro) e di 2.000 euro in assenza di rottamazione (invece di 1.750 euro). La seconda, da 91 a 110 g/km, per la quale viene invece confermato l'ecobonus attuale. 250 euro di sconto in più, e buttali via.

L'IBRIDO GODE A trarre giovamento dalla norma sono soprattutto le auto ibride tradizionali, le full hybrid per intenderci. Buona parte delle quali registra proprio un tasso di emissioni CO2 compreso nella nuova soglia 61-90 g/km. Duplice alimentazione elettrico-benzina, ma non solo: della lista fanno parte anche modelli con tecnologia mild hybrid, oltre che vetture diesel, benzina o bi-fuel particolarmente attente al tema dell'inquinamento. Vi proponiamo perciò la lista completa delle auto che rientrano in questa particolare fascia, con tanto di prezzo scontato (con contributo massimo di 3.750 euro) confrontato al prezzo di listino originale. Nota bene: l'Ecobonus vale per modelli dal costo più IVA inferiore a 40.000 euro, cioè 48.400 euro IVA inclusa.