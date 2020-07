ECOBONUS 2020, COSA COMPRO SOTTO I 10.000 EURO?

COUNTDOWN Monta l'entusiasmo per una stagione di incentivi mai così magnanima. Al netto di polemiche e di correzioni dell'ultima ora, e in attesa di conoscere l'effettiva entità dei fondi pubblici destinati a finanziare la misura, la campagna di ecobonus auto in vigore dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 risucchia buona parte dei modelli oggi sul mercato. Poiché repetita iuvant, ripassiamo la materia e riportiamo schematicamente il contenuto della norma. Tre scaglioni, suddivisi in base al grado di emissioni di anidride carbonica, calcolate in base al ciclo NEDC.

Auto con emissioni CO2 da 0 a 20 g/km: 10.000 euro con rottamazione (8.000 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 6.500 euro senza rottamazione (5.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa).

10.000 euro con rottamazione (8.000 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 6.500 euro senza rottamazione (5.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa). Auto con emissioni CO2 da 21 a 60 g/km: 6.500 euro con rottamazione (4.500 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 3.500 euro senza rottamazione (2.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa).

6.500 euro con rottamazione (4.500 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 3.500 euro senza rottamazione (2.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa). Auto con emissioni CO2 da 61 a 110 g/km (NOVITÀ): 3.500 euro con rottamazione (1.500 euro di ecobonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 1.750 euro senza rottamazione (750 euro di ecobonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 40.000 euro IVA esclusa (48.400 euro IVA inclusa).





CITYCAR 10 E LODE Dopo aver passato in rassegna le best seller del 2020 e dopo anche esserci esercitati in una proiezione sugli sconti destinati ai tanto popolari SUV compatti di segmento B, a questo giro rivolgiamo l'attenzione al mondo delle citycar. Cioè un comparto che in virtù di prezzi di partenza molto bassi porta a casa le migliori condizioni, in senso relativo ed assoluto. Abbiamo passato al setaccio l'offerta e individuato le citycar che grazie agli incentivi statali (e al netto di eventuali promozioni della Casa, che non mancano di certo) si ritrovano almeno una versione con un prezzo inferiore a 10.000 euro. Sono tutte alimentate a benzina (tranne una) e no, quella che pensate voi non c'è...

CITROEN C1



Citroen C1 1.0 VTi S&S Live 3p : prezzo di listino 10.750 euro, prezzo con ecobonus 7.250 euro .

: prezzo di listino 10.750 euro, prezzo con ecobonus . Citroen C1 1.0 VTi S&S Feel 3p : prezzo di listino 12.500 euro, prezzo con ecobonus 9.000 euro .

: prezzo di listino 12.500 euro, prezzo con ecobonus . Citroen C1 1.0 VTi S&S Shine 3p : prezzo di listino 13.250 euro, prezzo con ecobonus 9.750 euro .

: prezzo di listino 13.250 euro, prezzo con ecobonus . Citroen C1 1.0 VTi S&S Live 5p : prezzo di listino 11.250 euro, prezzo con ecobonus 7.750 euro .

: prezzo di listino 11.250 euro, prezzo con ecobonus . Citroen C1 1.0 VTi S&S Feel 5p: prezzo di listino 13.000 euro, prezzo con ecobonus 9.500 euro.

HYUNDAI i10



Hyundai i10 1.0 MPI Advanced : prezzo di listino 13.050 euro, prezzo con ecobonus 9.550 euro .

: prezzo di listino 13.050 euro, prezzo con ecobonus . Hyundai i10 1.0 MPI Advanced Ecopack: prezzo di listino 12.900 euro, prezzo con ecobonus 9.400 euro.

KIA PICANTO



Kia Picanto 1.0 MPI City : prezzo di listino 11.450 euro, prezzo con ecobonus 7.950 euro .

: prezzo di listino 11.450 euro, prezzo con ecobonus . Kia Picanto 1.0 MPI Urban : prezzo di listino 12.350 euro, prezzo con ecobonus 8.850 euro .

: prezzo di listino 12.350 euro, prezzo con ecobonus . Kia Picanto 1.0 GPL: prezzo di listino 13.000 euro, prezzo con ecobonus 7.500 euro.





MITSUBISHI SPACE STAR



Mitsubishi Space Star 1.0 Invite: prezzo di listino 12.490 euro, prezzo con ecobonus 8.990 euro.

PEUGEOT 108



Peugeot 108 1.0 VTi S&S Active 3p : prezzo di listino 12.700 euro, prezzo con ecobonus 9.200 euro .

: prezzo di listino 12.700 euro, prezzo con ecobonus . Peugeot 108 1.0 VTi S&S Active 5p: prezzo di listino 13.200 euro, prezzo con ecobonus 9.700 euro.





RENAULT TWINGO



Renault Twingo 1.0 SCe Duel : prezzo di listino 11.550 euro, prezzo con ecobonus 8.050 euro .

: prezzo di listino 11.550 euro, prezzo con ecobonus . Renault Twingo 1.0 SCe Duel 2: prezzo di listino 13.050 euro, prezzo con ecobonus 9.550 euro.

SUZUKI CELERIO



Suzuki Celerio 1.0 DualJet Cool : prezzo di listino 11.290 euro, prezzo con ecobonus 7.790 euro .

: prezzo di listino 11.290 euro, prezzo con ecobonus . Suzuki Celerio 1.0 DualJet Top: prezzo di listino 12.290 euro, prezzo con ecobonus 8.790 euro.

TOYOTA AYGO



Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-cool 3p : prezzo di listino 12.000 euro, prezzo con ecobonus 8.500 euro .

: prezzo di listino 12.000 euro, prezzo con ecobonus . Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-cool 5p: prezzo di listino 12.500 euro, prezzo con ecobonus 9.000 euro.





LA GRANDE ESCLUSA