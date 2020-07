ITALBONUS Ad agosto arriveranno i tanto sospirati ecoincentivi pubblici, frattanto il Gruppo FCA celebra il varo del proprio personalissimo programma di sostegno agli automobilisti a caccia di auto nuove. Per tutto il mese di luglio, chi acquista una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia può beneficiare di un bonus fino a 10.000 euro, anche senza rottamazione del proprio usato. Maxi sconti, ma non solo: anche il finanziamento FCA Bank ad anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Un buon momento per comprare, non trovate?

INCENTIVI FIAT Fino a 7.000 euro di bonus anche senza usato da rottamare, in più piano finanziario ad anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Qualche esempio? Fiat 500X a partire da 14.500 euro, 500L e Tipo a partire da 11.900 euro.

INCENTIVI JEEP Bonus fino a 7.000 euro sui modelli Renegade e Compass (versioni ibride plug-in comprese) senza rottamazione, beneficiando del finanziamento a 49 mesi Jeep Excellence by FCA Bank che prevede “Zero Anticipo e Zero rate nel 2020”. Fino al 31 agosto sono inoltre valide iniziative straordinarie sull’acquisto di Grand Cherokee e Cherokee in pronta consegna, con bonus che possono arrivare a 20.000 euro per Grand Cherokee e fino a 10.000 euro per Cherokee.

INCENTIVI ALFA ROMEO Anticipo zero e prima rata a gennaio 2021 anche sul finanziamento di veicoli del brand sportivo di FCA Group. Su una vasta selezione di Giulietta in pronta consegna, possibile inoltre beneficiare di un bonus fino a 10.000 euro, anche senza usato da rottamare.

INCENTIVI LANCIA Il programma di incentivi include infine pure Ypsilon: bonus fino a 4.000 euro, pure senza usato.