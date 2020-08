CARI DIESEL E BENZINA... Chi avesse creduto che i prezzi alla pompa avrebbero subito un taglio clamoroso, è stato poi smentito dai fatti reali. Causa emergenza COVID-19 e blocco degli spostamenti, il petrolio in primavera era colato a picco. Benzina e diesel no: seguivano la loro curva discendente, ma in maniera assai più dolce. Da maggio in avanti, il costo dei carburanti ha preso di nuovo a salire, ma ancora una volta in forma lieve. Quale dunque il quadro ad agosto 2020? Quanto spendo in media per un pieno? Diamo un'occhiata, intanto, al grafico che elabora su base settimanale l'Osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico.

CONTI DELLA SERVA Ai primi di agosto il prezzo medio di un litro di benzina in modalità self service si aggira attorno ad 1,40 euro, mentre per un litro di gasolio (sempre in modalità self) servono 1,29 euro. A metà maggio, la benzina era crollata a 1,36 euro/litro, il diesel a 1,25 euro/litro. Il rimbalzo c'è stato, tuttavia ricordiamoci che a fine gennaio la verde costava quasi 1,60 euro/litro e il gasolio 1,49 euro/litro. In sei mesi gli italiani hanno ottenuto un risparmio netto di 20 centesimi al litro, un valore che moltiplicato per centinaia o migliaia di unità (a seconda della frequenza con la quale si usa l'auto, quindi delle soste alla stazione di servizio) si trasforma in un bel gruzzolo. Calcolando un serbatoio di 40 litri (più o meno, la capacità di un Suv compatto e di un'utilitaria): se un pieno di benzina all'epoca costava quasi 65 euro, ad agosto 2020 la spesa è di 56 euro. Quasi avanzi di estrarre dal portafogli una banconota da 10 euro. Idem sponda diesel: 60 euro circa ad inizio 2020, meno di 52 euro ad agosto. Sensibili anche i vantaggi per chi viaggia a GPL: in un semestre il gas liquido è passato da un costo unitario di 0,64 euro alla cifra di 0,59 euro, quindi da un pieno (sempre usando come riferimento un serbatoio di 40 litri) di 26 euro a 24 euro scarsi, e buttali via. Stabile nel tempo, unica eccezione, il prezzo del metano (0,97 euro/kg circa).

2020 VS 2019 Un confronto infine con l'estate scorsa, quando sotto Ferragosto la benzina costava 1,57 euro/litro e il gasolio la cifra di 1,47 euro/litro. Il gap si avvicina a quello con i prezzi dello scorso inverno. Morale: spostarsi in auto, ad agosto 2020, è più conveniente. Per una stagione mai tanto anomala, una piccola consolazione.