Autore:

La redazione

QUANTO COSTA LA BENZINA Una recente ricerca ha messo in relazione il costo della benzina nel mondo e la quantità di carburante che si può acquistare con uno stipendio medio in differenti Paesi. Il prezzo della benzina dipende da molti fattori, tra cui il costo del petrolio sui mercati internazionali, le accise e i margini dei proprietari delle stazioni di servizio. Il valore di un litro di carburante al dettaglio può variare da un giorno all’altro e in alcuni Paesi anche di ora in ora. Tenendo presente la volatilità sul mercato del petrolio, si è tentato di analizzare quanti litri si possono acquistare in funzione di uno stipendio medio in Italia e nel mondo.

RACCOLTA DEI DATI A tal fine, sono stati raccolti i dati sui prezzi dei carburanti nella prima metà del 2019 e in base alla loro media, sono state combinate queste cifre con gli ultimi tassi di salari medi nei singoli Paesi. Come mostra un recente studio, avere grandi risorse di materie prime non sempre rende la benzina più accessibile al consumatore medio.

COME VA IN EUROPA? Nell’Unione Europea la benzina più economica si può trovare in Russia – dove in media un litro costa 0,63 centesimi in termini di rubli. A sua volta, il rifornimento più costoso si può fare in Norvegia, dove il prezzo medio al litro è 1,70 €. Il valore più vantaggioso per un litro di benzina rispetto al salario medio in Europa è stato evidenziato in Svizzera e Lussemburgo, nei paesi in cui non viene estratto petrolio. Il loro stipendio medio permette di acquistare 3.388 e 2.827 litri benzina. Al terzo posto tra i 42 paesi da noi studiati, si trova la Norvegia (1.989 litri).

L'ITALIA NIENTE MALE Il nostro Paese si piazza al 17° posto in base al salario medio, che ha un potenziale d’acquisto di 1.219 litri di carburante. Il nostro Paese si trova un punto più in basso nella classifica rispetto all’Olanda (16° posto e 1.279 litri) e un punto più in alto rispetto alla Spagna (18° posto con 1.126 litri), e Malta (19° posto con 931 litri). Nella parte inferiore della classifica sono presenti paesi come Moldavia, Ucraina e Albania, in cui la possibilità del salario medio non supera più di 300 litri di benzina, o un decimo di quello che può permettersi il leader della classifica europea.

CENTO PAESI ANALIZZATI Alla ricerca del rapporto più alto che illustri il numero di litri di benzina acquistati, sono stati analizzati i prezzi e gli stipendi in oltre 100 paesi di 6 continenti. Il leader di questa classifica è il Venezuela, dove un litro di benzina costa 0,000000002 € e per uno stipendio medio di circa 26 € si possono acquistare… oltre 14 miliardi di litri. I veri leader della classifica sono i Paesi del Golfo Persico. In Qatar, Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, i prezzi di un litro oscillano intorno a 0,4-0,6 €, e per la media nazionale è possibile acquistare da 4.900 a 6.500 litri di benzina.

DAGLI USA ALLA NIGERIA L’alta posizione di paesi come USA o Canada può essere spiegata non solo dagli alti salari, ma anche dalla quantità di petrolio estratto. A sua volta, Svizzera e Lussemburgo si distinguono solo per gli alti redditi. Il minor numero di litri per lo stipendio medio può essere acquistato in Madagascar (42 litri), in Tagikistan (131 litri) e Zambia (137 litri). Un esempio interessante è la Nigeria. Nonostante sia un paese che estrae ed esporta grandi quantità di petrolio grezzo e vanti uno dei prezzi più bassi per un singolo litro di benzina (0,36 €), lo stipendio medio molto basso di 179 € non consente ai suoi residenti di fare grandi scorte di carburante (501 litri).

Per completare questo studio sono stati utilizzati i più recenti tassi salariali medi pubblicati su siti web governativi, uffici o ministeri competenti. I prezzi medi della benzina per la prima metà del 2019 in oltre 100 paesi del mondo provengono da globalpetrolprices.com e da altre fonti locali. Per ottenere il numero di litri, è stato diviso lo stipendio medio per il prezzo medio di un litro di benzina. I tassi di cambio medi degli ultimi 90 giorni sono stati utilizzati per la conversione.