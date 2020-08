GALLINA VECCHIA? Costa di più assicurare un'auto nuova o una vecchia? Non ci gireremo attorno: quanto a RC Auto, un veicolo nuovo può far risparmiare un sacco di soldi. Vediamo quanti e perché, anche aiutandoci con le elaborazioni dell'Osservatorio di Segugio.it

ANZIANE PIÙ A RISCHIO Nel suo rapporto ''I veicoli coinvolti in incidente stradale'', l'Aci mostra come un'auto con 10 anni o più presenti una frequenza di incidenti per milione di km percorso superiore di 3 volte rispetto ad un veicolo nuovo (vedasi tabella sotto). Questa differenza come si ripercuote sulla RC Auto?

PIÙ VECCHIA UGUALE PIÙ COSTOSA Indipendentemente dalla classe Bonus-Malus, il premio aumenta proporzionalmente all'età dell'auto. E naturalmente tanto è più alta la classe di merito, tanto più aumenta anche la forbice: in Classe 1 la differenza di premio annuo tra un'auto nuova e una invece con più di 10 anni è di 77 euro, ma in Classe 14 si arriva a 426 euro (grafico sotto).

QUANTO SI SPENDE IN 10 ANNI? Attraverso una simulazione è così possibile stimare il risparmio in termini di RC Auto tra auto nuova e vecchia nell'arco di un decennio. Un consumatore che sostituisca un'auto vecchia di 10 anni o più con una nuova risparmierà circa 1.700 euro in media, ma in generale il risparmio è tanto più alto laddove il premio sarebbe più caro. Vale a dire, nei grossi centri urbani: esempio lampante sono i 2.870 euro di Bari, i 2.620 euro di Napoli e i 2.450 di Roma (foto sotto). Insomma, per risparmiare almeno sull'RC Auto, l'auto nuova conviene. A tal proposito, ecco a voi le offerte di agosto 2020.