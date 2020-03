PRODUZIONE BLOCCATA Il polo produttivo di Sunderland, nel Regno Unito, è quello Nissan produce la sua elettrica Leaf, e i crossover Qashqai e Juke. Dopo Ford, Volkswagen e molti altri, è solo l’ultima (in ordine di tempo) ad annunciare lo stop alla produzione per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

NON FINISCE QUI In una dichiarazione ufficiale, Nissan ha dichiarato che, oltre allo stop per la produzione di veicolo, “la casa sta valutando ulteriori misure di contenimento, mentre vengono valutati gli effetti del blocco delle forniture e l’improvviso crollo di vendite del mercato, provocato dall’emergenza del Covid-19”.