Autore:

Lorenzo Centenari

IN MEDIA STAT VIRTUS Compatto, ma non troppo. A un prezzo ragionevole, senza tuttavia sacrificare stile, tecnologia, soprattutto spazio per passeggeri e bagagli. A chi è orientato all'acquisto di un Suv, ha un tesoretto al quale attingere, ma oltre soglia 30.000 euro non è in ogni caso disposto ad avventurarsi, il mercato lascia l'imbarazzo della scelta. Nessun segmento è tanto popolato di proposte fresche di stampa, e dalla qualità che ormai rasenta gli standard dei prodotti premium veri e propri, quanto quello degli Sport utility di taglia M. E la fascia di prezzo che dondola tra i 20.000 e i 30.000 euro è quella dove pescare soluzioni in equilibrio tra gestione della spesa, dimensioni da famiglia, equipaggiamento completo di tutto punto.

I MAGNIFICI SETTE L'autunno è una stagione che tradizionalmente riserva al pubblico una rosa di promozioni da leccarsi i baffi, e così accade anche a ottobre e novembre 2018. Abbiamo individuato 7 Suv di media misura (lunghezza attorno ai 4 metri e mezzo) e che per abbandonare la vetrina del concessionario chiedono ora meno di 30.000 euro. Le offerte si sprecano: il vantaggio rispetto al prezzo standard sfiora talvolta i 7.000 euro. Ecco la nostra mini-rassegna, completa di link a ciascuna delle campagne ufficiali.

1. CON JEEP ALL'AVVENTURA Per amor di patria, iniziamo da Jeep Compass, cittadino americano di passaporto anche italiano. Il gettonatissimo Suv del Gruppo FCA partecipa agli Adventure Days organizzati dalla rete Jeep, e fino al 31 ottobre, in edizione 1.6 Diesel 120 cv Longitude (2 ruote motrici), è fuori a un prezzo di 25.900 euro anziché 28.900 euro. Lo sconto ammonta a 3.000 euro tondi, ma con finanziamento Be-Smart la cifra cala a 24.900 euro, e il valore futuro dell'auto è assicurato sin dal momento dell'acquisto.

2. VENTI DA ORIENTE Tornata in partita sotto nuova veste, Hyundai Tucson attacca la fascia con un'iniziativa legata a pemuta usato e piano finanziario rateale. In versione 1.6 CRDi 115 cv 2WD e allestimento XTech, il mid-Suv coreano (gli esemplari in pronta consegna) è in promo per tutto il mese di ottobre a 23.450 euro, cioè a 3.000 euro in meno rispetto ai 26.450 euro di listino. Finanziamento Cash Plan a tasso zero (Taeg 1,50%): anticipo di 8.900 euro, 24 rate da 66 euro al mese. Al termine del piano, la possibilità anche di restituire o cambiare l'auto.

3. DA SEOUL CON FURORE Restiamo in Sud Corea per sviscerare ora l'offerta che Kia riserva al proprio cavallo da tiro. Solo a ottobre (salvo proroghe), Sportage 1.6 GDI 130 cv Business Class, quindi con motore a benzina e allestimento alto di gamma, è in vendita a 21.500 euro chiavi in mano: il tagliaprezzi segna -3.000 euro sul prezzo di etichetta (24.500 euro). Offerta vincolata a permuta usato o a rottamazione di veicolo di proprietà da almeno 3 mesi, e a contratto di leasing finanziario da 250 euro al mese per 4 anni. Sempre validi i 7 anni di garanzia.

4. SALDI MITTELEUROPEI Passando al setaccio la flotta europea, appetitosa è la promozione che Skoda riserva al Suv compatto Karoq, in particolare la variante 1.6 TDI 116 cv Executive. Al netto di campagne ad hoc, il modello costa 27.700 euro. Fino al 31 ottobre Karoq 1.6 TDI è invece in sconto a 23.600 euro, ovvero a 4.100 euro in meno. A patto di scegliere la formula del pagamento rateizzato di Skoda Financial Services (36 rate da 195 euro), e di possedere un usato da permutare.

5. QUI CASA SEAT Sempre dalla galassia Volkswagen, sempre lato turbodiesel: Seat Ateca 1.6 TDI Business è offerta a 24.950 euro anziché a 28.920 euro. Per approfittare dello sconto di 3.970 euro non è necessaria alcuna permuta né rottamazione, tuttavia lo stock di vetture è a esaurimento, e le condizioni valgono solo se si sceglie la formula del dilazionamento: anticipo + 35 rate da 190 euro + eventuale maxirata finale. Possibilità di aggiungere l'assicurazione contro furto e incendio.

6. GRANDI MAGAZZINI OPEL Super aggressiva la campagna Opel dedicata a Grandland X. Configurata 1.5 Diesel 130 cv e allestita Advance, la gemella in salsa tedesca di Peugeot 3008 è offerta a ottobre a 21.900 euro: sforbiciata sul prezzo di listino (28.700 euro) addirittura di 6.800 euro. Non tutto è oro quello che luccica, o meglio: maxi sconto solo in caso di permuta o rottamazione di un usato ante 2009, posseduto dal almeno sei mesi. Con Scelta Opel, rate da 189 euro al mese per 3 anni, furto/incendio e manutenzione ordinaria incluse.

7. SODDISFATTI O RIMBORSATI Chiudiamo in coda tornando in Estremo Oriente e puntando il telescopio sulla promozione Ssangyong. Il signor Rexton è di dimensioni maggiori (4,8 metri) rispetto alle altre sei sorelle, in più è disponibile solo in formato 2.2 Diesel 178 cv. Normale che il prezzo di partenza oltrepassi quota 30.000 euro (35.400 la 2.2 E-XDI Road 2WD), ma fino al 31 ottobre la cifra scende di ben 6.000 euro, assestandosi a 29.400 euro. Piano di ammortamento in 36 mesi (rata unitaria da 349 euro), in più la chance di restituire l'auto entro 30 giorni se si è percorsi meno di 2.000 km.