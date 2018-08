Autore:

Lorenzo Centenari

ATECA-MATIC Non si è affatto dimenticata, Seat, del suo Suv numero uno. Temporaneamente trascurata per celebrare la nascita dei fratelli minori Arona e Tarraco, la Ateca torna alla carica adottando, nella sua edizione 2019, nuove soluzioni meccaniche e tecnologiche. La motorizzazione 1.6 TDI 115 cv apre al cambio automatico DSG a 7 marce, mentre anche l'equipaggiamento di serie si arricchisce di funzioni sicurezza.

ADAS BY SEAT Sin qui circoscritto (sponda diesel) alla versione 2.0 TDI, dunque anche il più piccolo 1.6 beneficia ora (in alternativa al manuale a 6 rapporti e con un versamento supplementare di 2.000 euro) della fluidità e la parsimonia del doppia frizione DSG. Non è tutto, perché l'intera gamma Ateca acquista ora di serie, oltre al Front Assist (frenata automatica di emergenza), anche Lane Assist (mantenimento attivo di corsia) e High Beam Assist (regolazione automatica dei fari abbaglianti).

AUTO ECCELLENZE Tra le dotazioni opzionali debutta infine su Seat Ateca 2019 il cosiddetto XCellence Pack, mix di accessori che include Adaptive Cruise Control, Virtual Cockpit, BeatsAudio Sound System, cerchi in lega e ruotino di scorta da 18 pollici, Top View Camera. La suddivisione degli allestimenti non subisce alterazioni, se non nel nome di Ateca Advance (lo step intermedio), ribattezzata Ateca Business.