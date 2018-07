Autore:

Marco Congiu

ARIA NUOVA La Seat Tarraco 2018 sta per arrivare. Non ne conosciamo ancora il prezzo, ma la data d'uscita è imminente, a giudicare da quanto vediamo in questo video dove i nostri attenti fotografi hanno immortalato il SUV di Martorrel affrontare a tutta velocità il Nurburgring.

FATTA IN CASA Da quanto vediamo dalle immagini, la Seat Tarraco ricorda molto da vicino la cugina Skoda Kodiaq in alcuni partiolari, come ad esempio la linea di cintura ed il montante C. Va detto, però, che saranno altrettanti i particolari stilistici che la Tarraco porterà all'esordio, come i nuovi fari a LED dotati di una nuova firma luminosa e, anche se non si vede ancora nitidamente, una nuova mascherina più grande rispetto alle Seat attuali.

QUANDO ESCE Non sappiamo ancora una data specifica dell'uscita della nuova Seat Tarraco. Quanto sappiamo al momento è che arriverà sicuramente dopo l'estate e verosimilmente farà il suo debutto in società all'ombra della Torre Eiffel al salone di Parigi 2018.