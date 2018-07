Autore:

Marco Congiu

SUV MADE IN SPAIN La Seat Tarraco è pronta a debuttare ufficialmente in occasione del prossimo Salone di Parigi 2018. Il SUV full-size spagnolo sarà lo Sport Utility di riferimento per le auto di Martorell, sorella maggiore di Ateca ed Arona. Parte della tecnologia di Skoda Kodiaq e Volkswagen Tiguan Allspace potrà essere ritrovata anche a bordo della Tarraco, ma andiamo con ordine.

QUELLO CHE SI VEDE In queste immagini immortalate come sempre dai nostri sempre pronti fotografi vediamo la Seat Tarraco aggirarsi velocemente lungo la pista del Nurburgring. La camuffatura copre ancora pesantemente l'auto, ma possiamo comunque scorgere alcuni tratti distintivi di questo SUV, come ad esempio la firma luminosa dei fari inglobati in linee importanti ma che sembrano ugualmente filanti. Si intravedono alcuni dettagli stilistici che potrebbero rappresentare un tratto di discontinuità rispetto ad Ateca e Arona, come ad esempio una presa d'aria frontale dal disegno differente ed un posteriore che dovrebbe presentarsi con una linea a led a collegare la fanaleria.

DI TUTTO UN PO' Sotto il cofano della nuova Seat Tarraco dovremmo trovare un'ampia scelta di motori, partendo dai benzina a 3 cilindri da 1.0 cm3 fino alle unità più performanti da 2.0 litri o, com'è lecito supporre, anche elettrificate in un prossimo futuro.