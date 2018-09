Autore:

Luca Cereda

UFFICIALE Seat ha pubblicato nuove immagini del suo SUV a 7 posti, fratello maggiore di Arona e Ateca. Si chiamerà Seat Tarraco e il suo nome è stato scelto, per la prima volta nella storia di Seat, "per consultazione popolare". Rigorosamente replica il nome di una città spagnola.

IN RITARDO I vertici di Martorell avevano organizzato un concorso aperto al pubblico per decidere il nome del loro futuro SUV e Tarraco ha ottenuto il 35% dei voti (146.000 in totale) presso il pubblico. Il battesimo del nuovo SUV si sarebbe dovuto celebrare già lo scorso ottobre quando sulla margherita da sfogliare erano rimasti soltanto quattro petali: Alboran, Aranda, Avila e, appunto, Tarraco.

QUANDO ARRIVA Lo vedremo certamente al salone di Parigi, anche se il suo debutto assoluto è fissato per il 18 settembre nell'ambito di un evento ad hoc (e per pochi). Si tratta un D SUV, offerto in configurazione a 5 o 7 posti. Omologo della Skoda Kodiaq e della Volkswagen Tiguan Allspace, per fare paragoni restando sempre all'interno del Gruppo VW, e capace di offrire fino a 760 litri dietro alle canoniche cinque sedute.

MISURE, MOTORI E CAMBI Costruita sull'ennesima variante del pianale modulare MQB, la Seat Tarraco avrà dimensioni da SUV medio: sarà lunga circa 4,7 metri, per capirci. Detto del doppio schema di sedute, ecco cosa potremmo trovare sotto il cofano; lato benzina Seat offrirà certamente il nuovo 1.5 TSI con almeno 150 cv, mentre l'entry-level a gasolio potrebbe essere un 1.6 TDI. Restando sui diesel, certo il 2.0 TDI, declinato nelle varianti da 150 e 190 cv. Cambio manuale o DSG, a seconda delle versioni. Alcune delle quali potranno certamente contare sulla trazione integrale.

ROLLOVER ASSIST Insieme a queste nuove immagini della Tarraco - purtroppo ancora camuffata - Seat ha diffuso qualche altra informazione riguardo al suo terzo SUV. Lasciando intendere che l'auto non teme alcun tipo di sterrato, sono previsti fino a 6 programmi per la guida, sospensioni adattive a controllo elettronico e una sistema di aiuto specifico in caso di ribaltamento: il Rollover Assist sblocca automaticamente le portiere, spegne il motore e avvia la chiamata d'emergenza.