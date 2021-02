NEW ENTRY Cambi ai vertici della filiale nazionale del Double Chevron. A partire dal 1° febbraio, Mathieu Ammassari assume la posizione di Direttore Vendite Citroën Italia, in sostituzione di Valentino Munno che va a ricoprire il ruolo di Direttore Vendite Opel Italia.

IL TEAM Mathieu Ammassari si inserisce nella squadra di Citroën Italia per consolidare gli eccellenti risultati raggiunti in questi ultimi anni e per affrontare le sfide del futuro. Insieme ad Alessio Scutari, Direttore Marketing Citroën Italia, e sotto la Direzione di Marco Antonini, Direttore Brand Citroën Italia, Ammassari si occuperà di potenziare ulteriormente l’offensiva commerciale di Citroën in Italia, di lanciare sul nostro mercato tutte le novità prodotto in arrivo e di affrontare le sfide della transizione energetica dando pieno sviluppo alla grande offensiva elettrica della Marca, che prevede l’elettrificazione del 100% della sua gamma entro il 2025 e in particolare già entro il 2021 l’elettrificazione della sua intera gamma di veicoli commerciali.

IPSE DIXIT “Sono orgoglioso - dichiara Marco Antonini, Direttore Brand Citroën Italia - di accogliere Mathieu nella mia squadra. Potremo contare su tutta la sua competenza ed esperienza, acquisite in questi anni nel settore automotive, per dare un nuovo slancio all’intensa attività commerciale che ci aspetta in futuro, a partire da un 2021 ricco di grandi novità prodotto e appena iniziato con il lancio di nuova C4 e di nuova ë-C4 – 100% ëlectric. Desidero ringraziare Valentino Munno per l’egregio lavoro svolto in Citroën in qualità di Direttore Vendite. Con grande professionalità, determinazione e incessante impegno, ha saputo dare impulso a tutte le attività commerciali di Citroën in Italia, coordinando efficacemente tutte le squadre coinvolte e supportando al meglio l’intera nostra Rete di Concessionarie. Gli auguro di proseguire, anche in Opel, il suo percorso di successo.”

BIO Mathieu Ammassari, 46 anni, laurea in Economia e Commercio presso Università “LUISS” di Roma, ha maturato una lunga esperienza nei settori Marketing e Vendite all’interno di importanti aziende automobilistiche. Dal 2009 fino al 31 gennaio 2021 ha lavorato in Opel, dove ha sviluppato la sua carriera professionale in ambito Marketing e Vendite, fino a ricoprire il ruolo di Direttore Vendite, da aprile 2019.