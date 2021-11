Discoverberry Bundle: quando il campeggio costa più di un hotel

Voglia di evasione, di isolamento e contatto con la natura: la pandemia da Covid e relativi lockdown hanno stimolato l'interesse nei confronti del campeggio e fioriscono i kit per trasformare in micro-camper i più svariati veicoli. Si va da quelli dalla vocazione più spiccata, come il van Mercedes Citan o l'Iveco Daily, a quelli più improbabili ma cool, come il Tesla Cybertruck di CyberLandr. E poi c'è chi va oltre, con progetti faraonici come lo Hippie Caviar Hotel concept di Renault. L'ultima in ordine di tempo è una soluzione decisamente più minimal, ma non certo nel prezzo: l'auto elettrica Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S offerta nel pacchetto Discoverberry Bundle di Db.

La tenda da tetto Strøm 23850L sulla Porsche Taycan Cross Turismo

IL CONTO DELLA SPESA Db è un'azienda scandinava di articoli da viaggio e in maniera anche un po' provocatoria propone un kit da campeggio non proprio a buon mercato: parliamo infatti di 245.200 euro. Vero, nel prezzo è compresa l'auto, che da sola vale quasi 200mila euro, e che per l'occasione guadagna un set di fari supplementari simili a quelle delle auto da rally degli anni Settanta. Ma 45mila euro e passa per una tenda da tetto biposto Strøm 2385L non sono pochi, anche se a essa si accompagnano la borsa Strøm 60L Roller Bag Raspberry Edition, lo zaino Strøm 30L Backpack Raspberry Edition e un kit da campeggio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/11/2021