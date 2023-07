Jeep Avenger EV pronta a combattere le fiamme coi Vigili del Fuoco

Stellantis si è aggiudicata un’importante commessa indetta da Consip. Si tratta di 1.000 Jeep Avenger full-electric destinate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per costituire la nuova flotta di veicoli per il supporto degli interventi operativi antincendio sull'intero territorio italiano. La fornitura si somma a quella dello scorso marzo che comprendeva 2.160 veicoli 100% elettrici di Stellantis sempre destinati ai Vigili del Fuoco, composta da: 24 E-Ducato, 720 unità di Peugeot e-2008, 1.440 E-Doblò BEV e E-Doblò BEV.

Jeep Avenger EV Moparized

ANTINCENDIO Equipaggiata con un motore elettrico di seconda generazione da 156 CV e 260 Nm di coppia, la nuova Avenger è il primo veicolo a zero emissioni del marchio Jeep (qui la nostra prova). L’autonomia complessiva dell’auto è di 400 km nel ciclo WLTP e può arrivare fino a 550 km in città. Contraddistinte dalla classica livrea rossa con scritte bianche istituzionali, le Jeep Avenger possono raggiungere i luoghi più impervi con rapidità e sicurezza. Inoltre, nuova Avenger è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain e Hill Descent Control, unitamente ad angoli di attacco e di uscita che la rendono un riferimento del segmento.

VEDI ANCHE

Jeep Renegade dei Vigili del Fuoco

VA DOVE VUOLE Inoltre, grazie alla combinazione di sbalzi corti e ruote grandi, Avenger offre la migliore altezza da terra della categoria (200 mm): indispensabile per la guida in off-road ma utile anche in città, per esempio quando si sale su una rampa di parcheggio ripida (qui Ford Bronco antincendio). Si rafforza così il sodalizio che unisce Stellantis con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, un connubio che pone in risalto l'eccellenza dei prodotti italiani nel soccorso pubblico e nella tutela ambientale, dalle attività di protezione civile alla salvaguardia dei beni del nostro Paese.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/07/2023