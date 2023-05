Vuoi conoscere Jeep Avenger? Porte aperte nel weekend del 13 e 14 maggio

Ecco le date per il porte aperte Jeep Avenger: l'appuntamento da segnare in agenda per vedere dal vivo il nuovo mini-SUV

Non c’è dubbio che sia una delle auto più attese e cercate dell’anno, su internet ma non solo. Jeep Avenger è il nuovo SUV di segmento B svelato per la prima volta al Salone di Parigi dello scorso ottobre (qui la nostra video anteprima), già vincitore del titolo di Car of the Year 2023 e di un sacco di altri riconoscimenti, e che abbiamo guidato in anteprima qualche settimana fa.

Jeep Avenger, porte aperte il 13 e 14 maggio: la gamma completa, BEV e ICE

MOTORIZZAZIONI Disponibile sia con motorizzazione 1.2 turbo benzina da 100 CV (solo per i mercati italiano e spagnolo) che con powertrain full electric da 156 CV, Jeep Avenger può essere visto da vicino nelle concessionarie italiane il prossimo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 maggio, e con esso tutta la gamma SUV Jeep, tra cui i modelli plug-in 4xe con trazione integrale.

Jeep Avenger, porte aperte il 13 e 14 maggio: gli interni

LE OFFERTE In occasione di questo porte aperte delle concessionare Jeep, Avenger può essere acquistato con rate mensili da 249 euro al mese per la versione Full Electric (compresa Wallbox) e 199 euro per la motorizzazione endotermica, con due anni di manutenzione inclusa. Maggiori dettagli in concessionaria e sul sito ufficiale jeep.it.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/05/2023