Vendesi un'Alfa 75 pitturata verde Skoda. Da Jeremy Clarkson

Top Gear la acquistò nel 2008 per 450 sterline. Oggi vale fino a 30 volte in più. Perché ha un curriculum da star televisiva

Da ferrovecchio di scarso valore a perla per collezionisti. Quella dell'Alfa Romeo 75 del 1989 che in agosto viene messa all'asta in Gran Bretagna sembra la favola del brutto anatroccolo.

In fondo, il timbro di Top Gear non è un'etichetta qualsiasi.

In vendita Alfa Romeo 75 ex Top Gear (credit: Iconic Auctioneers)

Alfa Romeo 75 story

Tutto ha inizio nel 2008, durante la stagione 11 del popolare show della BBC, quando Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May acquistano un'Alfa Romeo 75 V6 3.0 Veloce per appena 450 sterline (l'equivalente di circa 500 euro) come parte della sfida “Auto sotto le 1.000 sterline”.

L’auto è un po’ malconcia ed è classificata come Category C per danni da sinistro. Ma è equipaggiata del glorioso motore Busso V6, un accessorio da veri cultori.

Sotto il cofano, il mitico V6 Busso (credit: Iconic Auctioneers)

Subito conquistato dalle prestazioni e dal carattere dell’auto, Clarkson si diverte con la 75 in diverse prove, tra cui giri a Rockingham e una sessione fotografica dopo averla ripitturata di un verde definito “Skoda Green”.

L'Alfa 75 di Top Gear venne riverniciata in verde (credit: Iconic Auctioneers)

Ora, apri le orecchie (o meglio: sgrana ghi occhi).

Alfa 75 ex Top Gear: quanto vale oggi?

Dopo oltre 15 anni di cure e interventi (frizione nuova, revisione del cambio, cinghia do distribuzione), l’auto ha percorso circa 82.000 km e conserva un dossier storico completo: libretto tagliandi, vecchie revisioni, persino pezzi di ricambio originali (porte e cofano) per un eventuale restauro.

L'Alfa 75 ex Top Gear è conservata bene (credit: Iconic Auctioneers)

L'Alfa 75 strapazzata da Clarkson e compagnia è attesa all’asta durante il Silverstone Festival il 24 agosto: il prezzo stimato è compreso tra 12.000 e 15.000 sterline, vale a dire tra 14.000 e 17.000 euro. Cioè un incremento di oltre 30 volte rispetto al prezzo pagato all’epoca.

Perché questo aumento di valore? Perché l'auto è entrata nella leggenda grazie alla serie Top Gear. Perché il motore V6 Busso è un mito.

E poi perché l'Alfa 75 più mediatica di sempre si presenta in buone condizioni. Vernice scrostata a parte.

La 75 ex Top Gear oggi vale 30 volte di più (credit: Iconic Auctioneers)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/07/2025