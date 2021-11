LA SFIDA SI VINCE ANCHE NEI DETTAGLI BMW, essendo una delle tre grandi case automobilistiche premium tedesche, ha l’obiettivo di offrire il massimo del piacere di guida unita a lusso e comfort. Diciamo che questa è la “conditio sine qua non” - il presupposto indispensabile - per rimanere competitiva contro rivali come Mercedes e Audi. Quindi la sfida può pendere a favore di uno o dell’altro contendente anche per piccoli dettagli, talvolta poco significativi ma che a certi livelli non possono essere messi in secondo piano. A Monaco, per esempio, stanno lavorando sulla tecnologia di prossima generazione come le batterie allo stato solido, trovando anche modi per rendere la produzione di automobili più sostenibile. Allo stesso tempo, la casa automobilistica tedesca sta spingendo i confini delle prestazioni delle sue auto sportive e sta alzando sempre più il livello di lusso delle sue berline più prestigiose. Detto questo, come accennato, anche i più piccoli dettagli possono rappresentare la carta vincente per il successo di un modello e può suonare strano che in BMW abbiano adattato il concetto che c’è alla base di un giocattolo in una caratteristica funzionale che troveremo a bordo delle loro future automobili. Adesso vi spieghiamo meglio di cosa si tratta.

Portaoggetti magnetico BMW: come migliorare la praticità in abitacolo

UN SOFFICE CUSCINO MAGNETICO Sul web sono apparsi i documenti dei brevetti scovati dai colleghi del sito specializzato CarBuzz, che mostrano come BMW abbia adattato un giocattolo/decorativo noto come Pin Art 3D per offrire una sistemazione più pratica agli oggetti a bordo. Insomma, sembra che i tedeschi abbiano trovato un nuovo modo di appoggiare chiavi, portafoglio, smartphone e altro nel vano che di solito è ricavato nella console centrale. In questi brevetti, l'idea di BMW vede trasformare il tradizionale svuota tasche di bordo in “un dispositivo di fissaggio dell'oggetto adattabile” che è composto da “una piastra guida e una serie di perni atti a trattenere gli oggetti”. Più facile guardare che spiegarlo… Ciò che rende questo progetto interessante è che la documentazione depositata da BMW riporta che i perni avrebbero ciascuno una “parte terminale magnetica all'estremità inferiore della sezione guida”. Insomma, bisogna pensare alla funzione magnetica come a una sorta di memory foam su cui appoggiare gli oggetti. Avete presente i cuscini che dopo essere stati schiacciati riprendono lentamente la loro forma originale? Ecco, più o meno così.

Portaoggetti magnetico BMW: uno dei disegni del brevetto

SEMPLICE QUANTO PRATICO, MA… In sostanza, questo trasforma il vano della console in uno spazio in cui gli oggetti sono tenuti in posizione dalla loro stessa forma e peso, nonché dal magnetismo dei perni. BMW afferma di aver ideato questa soluzione a causa del fatto che le soluzioni di archiviazione esistenti, anche quelle con tappetini in gomma antiscivolo, “sono poco funzionali per design e ingegneria e non offrono una flessibilità di utilizzo adeguata”. Nel sistema proposto, potrete appoggiare il telefono e dimenticarvene, anche se vi trovate al volante di un’auto, diciamo così, piuttosto divertente da guidare come una M4 Competition. Ok, tutto bello, ma almeno un difetto ci viene in mente: non possiamo fare a meno di pensare a quanta sporcizia rimarrà intrappolata tra i perni. Magari delle piccole ventoline che aspirano le briciole e le depositano in un contenitore sottostante? Aspettiamo novità dal reparto R&D (Research and Development) di BMW.

