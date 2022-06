Vuoi nascondere gli oggetti preziosi in auto? Porsche ha la soluzione

UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA Lo sappiamo perfettamente: proteggere i nostri oggetti preziosi diventa sempre più difficile, con i soliti ignoti che riescono a eludere i sistemi di allarme e le combinazioni delle casseforti di casa. Ma pensate per un attimo se per nascondere documenti e cose di valore poteste usare la vostra auto. Più che un’idea originale, un vero e proprio brevetto di Porsche, che ha registrato presso l’Ufficio Tedesco dei Brevetti e dei Marchi (DPMA) un vano segreto per auto sportive, perfetto per celare agli occhi indiscreti i vostri oggetti più cari e preziosi. Una soluzione alternativa e di certo inconsueta, che potrebbe ingannare anche il malvivente più preparato.

Brevetto Porsche: l'applicazione della botola segreta su una cabrioletDOVE SI TROVA È COME E FATTO Il vano “segreto”, è stato scoperto dai segugi del sito automotive americano CarBuzz, e si trova all'interno della scocca ed accessibile attraverso un’apertura collocata dove la portiera va a battuta per agganciarsi quando viene chiusa. Secondo il brevetto, ci sarà almeno una copertura parziale per ridurre o impedire l'ingresso di acqua nel vano di sicurezza. L'ingresso nella piccola botola viene bloccato da entrambi i lati tramite un guscio. Una volta serrata la portiera dell'auto, l'apertura del vano è completamente sigillata e praticamente invisibile. Secondo la documentazione, la profondità di questo scomparto sarà compresa fra circa 10 cm e 30 cm. Tuttavia, in modo molto originale, la casa tedesca menziona un pezzo di carta A4 come riferimento, il che significa che potreste anche nascondere documenti in modo sicuro.

Brevetto Porsche: la botola a bordo del pick-up americano R1TPORSCHE NON È LA PRIMA Detto questo, gli scomparti lontano da occhi indiscreti non sono una novità a bordo delle automobili. Per esempio, ogni Rolls-Royce ha un ombrello nascosto nella portiera, soluzione adottata anche dalla più popolare Skoda per i suoi modelli. Anche un pick-up come l’americano Rivian R1T può nascondere capi di abbigliamento o addirittura una cucina da campo fra la cabina e il cassone posteriore. Ma la soluzione di Porsche è più semplice ed è visibile solo quando la portiera è aperta. Quindi, possiamo immaginare il proprietario di una 911 Turbo Cabriolet che usa il portaoggetti segreto per riporre orologi o altri accessori da utilizzare per una serata elegante fuori casa. Gli acquirenti di un certo livello come quelli della casa tedesca adorano soluzioni intelligenti come questa e possiamo immaginare che ne facciano pieno uso quando vogliono lasciare la capote abbassata mentre fanno un salto nei negozi alla moda e non vogliono che i loro effetti personali vadano perduti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/06/2022