Fiat toglie il tricolore dalla 600 e c'è un motivo ben preciso...

Il nuovo SUV compatto costruito in Polonia non avrà più sul paraurti la bandiera italiana per scongiurare questioni legate alla tutela del Made in Italy

Ebbene si, è successo di nuovo. Stellantis ha preso una posizione chiara riguardo un piccolo (grande?) dettaglio sulla sua nuova arrivata, la Fiat 600. Onde scongiurare altre “frizioni” (se ci passate il termine) con il governo italiano, i vertici del marchio torinese, che gravita nella galassia del gigante automotive, hanno deciso di rimuovere la sottile bandiera italiana che ornava il paraurti posteriore. Infatti, dopo i casi di Alfa Romeo Milano-Junior e della confisca delle Fiat Topolino al porto di Livorno, Stellantis ha preferito non dare adito ad altri contrasti. Il tricolore faceva bella mostra di sé sulla coda del SUV, che però viene costruito in Polonia. Quindi, “per evitare qualsiasi malinteso al riguardo”, rende noto Stellantis, il gruppo ha preso questa decisione, sottolineando che è frutto di una scelta indipendente, senza alcuna pressione esterna. Secondo l’azienda, il bianco/rosso/verde sulla 600 aveva il solo scopo di “indicare l’origine imprenditoriale del prodotto”, che è stato a tutti gli effetti progettato e disegnato in Italia. Insomma, l’intenzione era di valorizzare il Made in Italy e non di mortificarlo. Tanto è vero che in una nota a margine, Stellantis ribadisce di avere sempre messo in chiaro il luogo di produzione del SUV compatto, assicurando che il veicolo riporta anche un’etichetta ''Made in Poland''.

SITUAZIONE DI STALLO? Detto ciò, a quanto pare gli esponenti politici hanno potere anche sulle logiche industriali e di marketing di un costruttore come Fiat, che è riconosciuto a livello globale come brand italiano, pur appartenendo a un Gruppo internazionale. Evidentemente, si tratta di un nuovo capitolo del confronto tra Stellantis e il governo, iniziato prima della presentazione del SUV di Alfa Romeo (anche questo costruito nello stabilimento polacco di Tychy), imputata dal ministro del Made in Italy di violare il cosiddetto Italian Sounding (in sostanza, l’utilizzo del tricolore per promuovere e commercializzare anche prodotti che non sono realizzati in Italia). Tra i vertici di Roma e quelli di Stellantis, infatti, c’è stato qualche “vivace” scambio di opinioni riguardo il calo della produzione del Gruppo sul nostro territorio e la volontà da parte del governo di far entrare un nuovo produttore di automobili. Oggi la questione non ha ancora trovato una soluzione definitiva e queste schermaglie sono lo specchio dei rapporti tra i due contendenti. Se la questione si dovesse risolvere nel togliere il tricolore dal paraurti di un nuovo modello (o azioni simili), forse andrebbe bene a tutti. Voi che dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2024