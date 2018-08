Autore:

Emanuele Colombo

LA PIÙ AMATA DAI... BRASILIANI Un tempo simbolo della mobilità in Italia, la Fiat sta sempre più diventando un marchio per l'estero: in America Latina, sono ben 5 le auto del brand torinese a piazzarsi tra le 50 auto più vendute nei primi sei mesi del 2018. Il tutto mentre da noi sono destinate a rimanere in vendita solo Panda e 500 nelle sue varie declinazioni, con la Punto che esce di scena e la Tipo che – pare – non verrà più importata.

POTEVA ESSERE LA PUNTO Al primo posto tra le auto più vendute da Fiat in America Latina, troviamo la berlina compatta Argo: quella da cui – prima delle smentite di Marchionne – sembrava potesse nascere l'erede della Punto. Trainata dai mercati di Brasile e Argentina, la Argo ha venduto 41.243 unità, piazzandosi al 15° posto nella classifica assoluta.

DUE PICK UP NELLA TOP 50 Al 21° posto si è piazzata la citycar Fiat Moby, seguita, al 22° posto, dal pick-up Fiat Strada: entrambe vicine alla soglia delle 37.000 auto vendute. La posizione numero 28 è occupata da un altro pick-up: la Fiat Toro, mentre in 28° posizione si piazza la berlina a 3 volumi Cronos, che con 16.799 unità chiude la lista delle Fiat nella top 50.