Autore:

Marco Rocca

QUASI 200MILA Sapete quanti anni sono passati da quando la Fiat 500 è tornata prepotentemente sulla breccia? Ben 11 signori. Undici anni in cui la 500 moderna è tornata ad essere un'icona del made in Italy a livello mondiale. Ed è proprio nel suo undicesimo anno di vita che il cinquino fa registrare quasi 194.000 unità immatricolate in Europa nel 2018.

500 IN TUTTE LE SALSE Un numero importante che tiene conto delle vendite anche della sportiva Abarth 500 e che permette all'utilitaria per eccellenza di raggiungere la seconda migliore quota di sempre con circa il 15%. Del resto la Fiat 500 in 11 anni ha saputo come catturare sempre l'attenzione del pubblico con oltre 30 serie speciali e tutta una serie di aggiornamenti a livello estetico, tecnologico e motoristico. Basta vedere in quante versioni si è divisa nel solo 2018: 500 Mirror, 500 Collezione "Primavera", 500 Spiaggina '58 e 500 Collezione "Autunno".

LE PAROLE DI NAPOLITANO «Questo record di vendita è la testimonianza di quanto la 500, sia una vera icona senza tempo nell'automotive e non solo per il marchio Fiat - dichiara Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand -. Sono molto orgoglioso di questo risultato che vede la 500 leader di vendita in 11 Paesi europei e sul podio in altriquattro. In questi 11 anni di vita, la 500 non è mai passata di moda e si è affermata ovunque come simbolo del "made in Italy" che, senza mai perdere la propria identità, ha saputo reinterpretarsi legandosi a brand iconici - dalla moda alla nautica di lusso, dalla tecnologia all'heritage - realizzando così oltre 30 serie speciali con le quali esplorare territori inusuali per una city-car. Insomma, come la sua illustre antesignana, la nuova 500 ha saputo "colorare" la quotidianità e le strade di tutto il mondo divenendo una risposta cool alle esigenze di mobilità urbana internazionale. Oggi è la vettura Fiat più globale con oltre 100 Paesi nel mondo in cui è commercializzata e l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Complessivamente, dal 2007 a oggi, sono oltre 2 milioni e 110 mila le Fiat 500 prodotte che diventano oltre 6 milioni se sommate a quelle dell'antesignana, realizzata dal 1957 al 1977, tanto da essere uno dei modelli Fiat più venduti di tutti i tempi».