A una F430, abusare dello stallo di ricarica proprio non basta

In quei Paesi dove l'auto elettrica prende a diffondersi, ma in cui l'elettrico fa ancora i conti con l'ostilità degli automobilisti fedeli ai motori termici, esiste un fenomeno per il quale è stato coniato il termine ICEing (da ICE, acronimo di Internal Combustion Engine), del quale in italiano non esiste traduzione letterale, ma che a grandi linee corrisponde all'abitudine, da parte di proprietari di veicoli convenzionali, di occupare impropriamente le piazzole di ricarica. L'ICEing nasce negli USA e ha come interpreti d'elezione i proprietari di grandi truck con motore V8. Come spesso accade, tuttavia, specie se le abitudini sono malsane, l'Europa si affretta a copiare i propri ''maestri''. E il proprietario di una Ferrari F430 che ad Atene ruba ai legittimi utenti uno stallo di ricarica EV, tra gli apprendisti ICErs - non c'è alcun dubbio - meriterebbe il primo premio. Se non altro, il premio alla creatività.

Una F430 in vena di scherzi (di cattivo gusto). Foto: Facebook / Kainourgios Anthropos

VANDALISMO O SADISMO? Guadagnatesi visibilità mondiale grazie al moltiplicatore Facebook, le foto ritraggono una F430 avvistata nella capitale greca parcheggiata spudoratamente accanto a una colonnina per veicoli elettrici. Questo nonostante, nei dintorni, gli stalli di sosta liberi abbondassero. Il nostro perverso ferrarista tuttavia non si accontenta di impedire alle auto elettriche l'accesso al totem di ricarica. Determinato ad infierire sulla vittima, il proprietario incastra il cavo di ricarica nel cerchio in lega posteriore, trasformando un cavo elettrico in... manometro per la pressione dei pneumatici. Un ego gonfiato ti porta a compiere gesti di cui - solo un'ipotesi - ti pentirai.

Over-ICEing: oltre al danno, la beffa (Foto: Facebook / Kainourgios Anthropos)

ICE-DEMIA Il problema delle elettriche ICEd non è certo esclusivo di Atene, è ormai un fastidio globale. Sembra in ogni caso che in Grecia la sottocultura del vandalismo (più o meno umoristico) ai danni delle EV sia particolarmente vivace. Lo stesso gruppo Facebook che ha condiviso le immagini, alla documentazione di violazioni simili dedica un album intero. Tornando al nostro spiritoso ''troll'' che guida una Ferrari e che il proprio rigetto per le elettriche lo esprime in modo così originale: siamo qui per ricordagli che non solo il Cavallino, nel 2025, mostrerà la propria prima supercar 100% elettrica. Ma anche che pronipote della sua F430 è Ferrari 296 GTB, vettura a propulsione plug-in hybrid, quindi autorizzata ad occupare gli stalli di ricarica batterie. Chissà, forse al protagonista dello scherzo gli affari vanno un gran bene, e un giorno si libererà della F430, per comprare una ben più moderna 296 GTB. Non ne abbiamo la certezza, ma anche in Grecia il detto ''chi la fa, l'aspetti'' te lo insegnano sin dall'asilo. Cioè l'unico posto dove scherzi simili il karma te li condona.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/11/2024