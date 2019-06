Autore:

Lorenzo Centenari

FIAT LUX A piccoli impulsi, la corrente inizierà ad attraversare anche i modelli FCA. E il ritardo coi competitor verrà colmato. Il partner giusto per far decollare l'auto elettrica? A casa propria. È con Enel X, che Fiat Chrysler sigla ora un accordo per lo sviluppo di nuove soluzioni dedicate alla mobilità elettrica a sostegno delle ibride plug-in e degli zero-emission-vehicle in agenda da qui al 2022. Una flotta ancora in divenire, e che per ora si compone solo di Fiat 500 elettrica, al debutto il prossimo anno, e Jeep Renegade PHEV, a sua volta in vendita a partire dal 2020.

INTERNATIONAL Il protocollo siglato da FCA ed Enel X, e al quale prende parte pure la francese Engie, prevede innanzitutto lo studio e la sperimentazione di nuove tecnologie rivolte alla riduzione del costo totale di possesso dei veicoli elettrici, ancora un punto interrogativo per la maggior parte degli utenti. Enel X collaborerà con Fiat Chrysler in Italia, Spagna e Portogallo, mentre Engie affiancherà FCA in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

CASA E FUORICASA Allo studio è nel frattempo un intero pacchetto di servizi a beneficio dei clienti business e privati di auto elettriche: dalla possibilità di installare presso la propria abitazione uno specifico ""wallbox" per l'ottimizzazione e la gestione intelligente della fase di ricarica, sopralluogo e manutenzione inclusi nell'offerta, alle soluzioni di ricarica in ambito pubblico.

EV AMBASSADORS Primi a ricevere la "scossa", i concessionari e gli stabilimenti FCA: attraverso il supporto dei suoi nuovi partner, il Gruppo intensificherà le attività di formazione ed elettrificazione di tutta la sua rete vendite. Specifiche infrastrutture di ricarica saranno destinate all'attrezzamento dei piazzali, dei parcheggi clienti, delle aree test drive e delle officine. Nel corso dei prossimi due anni, FCA installerà infine circa 700 punti di ricarica Enel X anche presso fabbriche, Centri ricerca e parcheggi dipendenti. Il Costruttore darà l'esempio: gli italiani lo seguiranno?