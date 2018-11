Autore:

Marco Congiu

LE MAGNIFICHE SETTE Sono state svelate le sette auto finaliste del premio Car of The Year 2019. La vincitrice, come da tradizione, sarà svelata nel corso del Salone di Ginevra in programma a marzo. L'ago della bilancia pende verso il Made in Europe, con l'aggiunta di una coreana ed una statunitense. Ma scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta sulle rive del lago svizzero.

POCHI SUV Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes Classe A, Peugeot 508. Sono queste le sette finaliste del Car of The Year 2019, ma questo elenco ci vuole dire qualcosa di più: solo 2 SUV su 7 auto, di cui uno completamente elettrico. Protagoniste assolute sono le Segmento C, 4 su 7, a cui si aggiungono la sportiva A110 e la Segmento D 508.

ESCLUSE Di assoluto peso e prestigio el auto che non hanno passato la tagliola della giuria. Tra le escluse troviamo la BMW Serie 3, oltre alla Dacia Duster e all'Audi Q3, A1, A6, A7 e Q8. Niente Lamborghini Urus e Jeep Wrangler, oltre alla DS7 Crossback, la Suzuki Jimny, la Volkswagen Touareg e la Volvo V60.