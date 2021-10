Mobilità sostenibile

''Plug-in hybrid sarai tu'', ovvero: quando le nuove tecnologie suonano a taluni ancora come una brutta parola. Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e automobilisti aperti al cambiamento. O meglio, aperti solo in parte, se è vero come è vero che sull'auto elettrica esiste sì forte curiosità, ma sulle nuove forme di mobilità ancora regna un po' di confusione. Dal 2035, a quanto pare, l’Europa dirà addio alle auto diesel e benzina. Mercato italiano pronto alla rivoluzione? A tratteggiare il quadro è il 3° Osservatorio Mobilità e Sicurezza di Continental Italia, report confezionato insieme all’istituto di ricerca Euromedia Research e alla società di consulenza Kearney. Quale lo stato dell'arte dell'elettrico sulle strade del Belpaese, ma soprattutto nei pensieri dei suoi abitanti? Lo scenario è in chiaroscuro.

Auto elettrica: agli italiani l'idea piace

Sebbene nel percepito degli italiani i tempi verso la nuova mobilità non saranno brevi, il consumatore di oggi sembra realmente interessato a far parte del cambiamento. Due italiani su tre, ovvero il 66,1% degli intervistati, si dichiarano potenzialmente interessati all’acquisto di un’auto elettrica (il 55,5%) oppure affermano di essersi informati o addirittura di possederne già una (il 10,6%). I più interessati sono automobilisti di sesso maschile appartenenti alla generazione Y (27- 41 anni), mentre in generale donne e utenti più giovani (generazione Z) mostrano comunque curiosità, pur non avendo esperienza diretta. Più indifferenti, invece, i Baby Boomers (57-75 anni): molti dei quali non hanno mai provato un’elettrica, né hanno intenzione di approfondire l'argomento, nemmeno in presenza di incentivi.

ELETTRO-QUIZ Interessati e anche informati? Tre consumatori su quattro (74,7% degli intervistati) identificano correttamente le proposte BEV e ibride presenti sul mercato, tuttavia quando si parla di un veicolo ibrido plug-in, la percentuale scende al 47%. È sul plug-in, insomma, che bisogna lavorare.

Ibride plug-in, queste sconosciute

Il 76,8% degli italiani si dichiara disposto a partecipare al processo di transizione, ma al momento non è intenzionato ad aprire il portafoglio per comprare un’auto elettrica. La propensione all’acquisto risulta essere bloccata da ragioni economiche, infrastrutturali e di prodotto.

COSTI Il fattore economico risulta essere il primo punto debole delle BEV: il 62,8% dei consumatori afferma di non avere un budget adeguato ad acquistarne una. Tre italiani su quattro tra coloro che si dichiarano non propensi a comprare un’auto elettrica non acquisterebbero una BEV neanche con gli incentivi. La leva delle agevolazioni sembra convincere, infatti, solo il 30% degli intervistati.

RANGE ANXIETY In seconda posizione troviamo il problema dell’autonomia limitata delle batterie (dichiarata dal 38,7% del campione), seguito dalla scarsa diffusione delle colonnine di ricarica (il 37,4% degli intervistati). Secondo gli italiani le Istituzioni devono partecipare più attivamente al cambiamento, destinando fondi e utilizzando al meglio il denaro che arriverà dal PNRR per la realizzazione di infrastrutture adatte. Il tema dei punti di ricarica è ben presente nel vissuto degli italiani: addirittura il 24,6% dichiara di non averle mai viste, mentre il 59,4% ne ha viste poche e solo in alcune zone.

Colonnine di ricarica, la rete è ancora indietro

ECOFRIENDLY La sostenibilità ambientale è il principale punto di forza dell’elettrico, riconosciuto dal 43,8% degli italiani. Per contro, il 28% degli intervistati si dice preoccupato dall'inquinamento provocato dallo smaltimento delle batterie esauste. In seconda posizione troviamo il comfort e la silenziosità (27,3%), mentre sul gradino più basso del podio la libertà di spostamento nelle città e l’accessibilità alle aree a traffico limitato (25,4%). Curiosamente non vengono rilevate le prestazioni del motore elettrico.

Oltre 1 italiano su 2 (il 53,9%) ritiene che per avere tutti i veicoli di nuova immatricolazione elettrici bisognerà attendere oltre 10 anni, più fiducioso il 17,3% del campione che abbassa il periodo d’attesa da 6 a 10 anni, mentre non mancano i pessimisti (il 16,3%) certi che il cambiamento non accadrà mai.

Un parco circolante full electric? Tra almeno 10 anni

“L’Osservatorio 2021 - spiega Alessandro De Martino, ad di Continental Italia - ci racconta una società propensa e incuriosita dalla svolta elettrica ma che non sembra ancora pronta ad affidarsi completamente a questa nuova frontiera. Emerge un problema reale di preparazione del consumatore dovuto alla poca chiarezza comunicativa che non abbatte i pregiudizi del pubblico. I dati emersi ci raccontano come i più favorevoli alla transizione siano i giovani, mentre le generazioni più adulte, che però hanno il maggiore potere d’acquisto, siano le più ostili al cambiamento. Occorre educare. Quando si parla di auto elettrica è indispensabile vivere l’esperienza al volante: ad oggi, solo un italiano su otto ha provato a guidare una BEV. In questo processo di transizione se le Case automobilistiche, i noleggiatori, le reti concessionarie e i fornitori di energia elettrica lavoreranno in sinergia per fornire ad esempio canoni anziché listini, comprensivi di wallbox a condizioni interessanti e comprensivi di auto tradizionali per i viaggi lunghi o per il weekend, si potrebbero muovere grandi passi in avanti”.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2021