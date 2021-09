Mercato: Fiat 500, Peugeot 208, Hyundai Kona, Opel Corsa, Kia Niro e Volkswagen ID.3: le BEV compatte tirano la volata in Europa

Può sembrare una cosa da poco, ma non era mai successo ed è un chiaro segnale dei tempi che cambiano. Ad agosto 2021 in Europa le immatricolazioni delle auto plug-in hybrid sommate a quelle di auto elettriche e a fuel cell (idrogeno) hanno superato quelle dei Diesel. L'anno scorso, nello stesso periodo, i modelli a gasolio avevano un vantaggio di 158.300 unità, mentre nel 2021 è avvenuto il sorpasso e ora è il terzetto a fare l'andatura con 10.100 lunghezze.

TIRANO LE PICCOLE Determinante, secondo lo studio di Jato Dynamics, il contributo delle versioni elettriche di Fiat 500, Peugeot 208, Hyundai Kona, Opel Corsa e Kia Niro, oltre agli ottimi risultati della Volkswagen ID.3 – l'auto elettrica più venduta in Europa nel mese. E sarebbe sbagliato pensare che nel raggruppamento PHEV, BEV e FCEV, protagonista dell'impresa, siano le plug-in hybrid a fare la parte del leone, visto che negli elenchi dei 20 modelli più venduti per categoria (foto sopra) si vede come tra le due siano le auto 100% elettriche (colonna a destra) a dare più impulso al fenomeno, almeno nelle posizioni di testa. Qui i dati del mercato italiano.

