L'auto elettrica è davvero più ecologica? Sì, ma ad una condizione

Tesi: l'auto elettrica è più green di un'auto con motore a scoppio. Controtesi: l'auto elettrica non è più green di un'automobile a motore termico, perché il suo processo di produzione comporta un maggior volume di emissioni.

Tesi pacificatrice: l'auto elettrica è più green di un'auto a combustione interna, purché duri più di un'auto a combustione interna.

E quanto dura, pressappoco, un'auto elettrica? Sorpresa.

Affidabilità auto elettriche: lo studio chiave

Ci ingarbugliamo in queste strane considerazioni dopo aver saputo di uno studio che misura il ciclo vita medio di un modello full electric. E che giunge a un verdetto niente affatto scontato.

Lo studio è il frutto dello sforzo congiunto di un team di ricercatori provenienti da Università di Birmingham, London School of Economics and Political Science, Università della California San Diego e Università di Berna.

La task force accademica internazionale ha esaminato qualcosa come oltre 300 milioni di risultati di test effettuati tra il 2005 e il 2022 dal Ministero dei Trasporti britannico.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Energy. Se hai pazienza di leggerlo tutto, eccolo qui. Diversamente, prosegui con la lettura.

Quanto è longeva un'auto elettrica?

Ebbene, la ricerca dimostra come i continui progressi tecnologici consentano ai veicoli elettrici, anche in condizioni di utilizzo intenso, di raggiungere una vita utile media di 18,4 anni e un chilometraggio stimato fino a 200.000 km. Pareggiando, anzi superando, la vita media dei veicoli tradizionali.

L'analisi evidenzia soprattutto che, mentre le prime generazioni di veicoli elettrici mostravano una maggiore propensione ai guasti, il miglioramento della tecnologia ha portato a una riduzione media della probabilità di malfunzionamenti del 12% all'anno. Per confronto, questa diminuzione è stata del 6,7% per i veicoli a benzina e dell'1,9% per quelli diesel nello stesso periodo.

Qual è il marchio di auto elettriche più affidabile?

Secondo lo studio, i modelli Tesla sono le BEV più longeve

Nonostante alcune critiche sulla presunta scarsa affidabilità del marchio Tesla, in realtà lo studio ha rivelato che i veicoli Tesla sono tra i migliori EV in termini di longevità.

Per quanto riguarda i modelli con motore a combustione interna, Audi e Skoda hanno registrato i risultati migliori.

''Sebbene la produzione di veicoli elettrici comporti emissioni iniziali superiori rispetto a quelle delle auto tradizionali - spiega Robert Elliott, economista dell'Università di Birmingham -, la loro lunga durata consente di compensare rapidamente l'impatto ambientale. Questo rende i veicoli elettrici una soluzione più sostenibile per affrontare il cambiamento climatico''.

Affidabilità fattore di ecologia

La conclusione che il report universitario mette nero su bianco, è che le auto elettriche hanno ormai raggiunto la stessa aspettativa di vita, ergo lo stesso livello di affidabilità, delle auto diesel e benzina.

La conclusione alla quale giungiamo noi, è che un'auto elettrica è un mezzo ecologico a... scoppio ritardato.

Accreditando la tesi del signor Elliott, secondo la quale il ciclo di produzione di una EV inquina uguale o di più del ciclo produttivo di un modello diesel o benzina (e gli studi a sostegno sono tanto numerosi, almeno quanto quelli che difendono la tesi opposta), la chiave è proprio la distanza chilometrica e cronologica che l'auto sarà in grado di esprimere, ammortizzando a poco a poco l'impronta di carbonio generata ''in culla''.

Più chilometri percorrerà, più si purificherà dal peccato originale di un processo che, dall'estrazione delle materie prime per le batterie all'assemblaggio vero e proprio, è tutto fuori che a emissioni zero.

Più invecchia, l'auto elettrica, più rispetta l'ambiente. Sei green non quando l'auto elettrica la acquisti. Lo diventi, se invecchiate insieme.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/01/2025