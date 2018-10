Autore:

Lorenzo Centenari

COLLO DI BOTTIGLIA Per le prime consegne, le proiezioni parlavano inizialmente di fine 2018, inizio 2019. Escludiamo pure l'opzione numero uno, dal momento che Audi e-tron, su ammissione della Casa stessa, sarà in concessionaria con un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il motivo? Un non meglio precisato software, sottoposto a progressive modifiche nel corso delle fasi di sviluppo, sarebbe ancora in attesa di autorizzazione regolamentare. Sino a quando il componente non riceverà il via libera, il primo Suv elettrico dei Quattro Anelli non potrà spiccare il volo.

DELAY OF THE GAME Non si fa menzione di una scadenza precisa: sappiamo solo che Audi stima il rinvio in 4 settimane circa, anche se l'organo tedesco Bild am Sonntag prospetta un possibile prolungamento dell'attesa, addirittura anche di alcuni mesi. Brutta notizia per gli oltre 10.000 clienti di tutto il mondo che già hanno versato la caparra di 3.000 euro, e che si aspettavano di festeggiare il Natale al volante del portento tecnologico di Ingolstadt, 400 km di autonomia e ricarica batterie in 30 minuti (con colonnine ad alta capacità).

È IL MERCATO, BELLEZZA E a proposito di batterie. Non solo la grana software: dalla Germania giungono voci anche di un contenzioso tra Audi stessa ed LG Chem, la multinazionale chimica sudcoreana che fornisce gli accumulatori ai marchi di Volkswagen Group, ma anche a Daimler. Divergenza di vedute in materia di prezzi, visto che a Seoul avrebbero intenzione di ritoccare i listini del 10%. La ragione, il consistente aumento della domanda di batterie. Eh già, tra gli effetti collaterali della eventuale diffusione di massa dell'elettrico, aspettiamoci anche questo.