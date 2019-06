Autore:

Lorenzo Centenari

PECCATI DI GIOVENTÙ Tutto è consentito, a un modello auto nuovo di zecca, tranne che mancare su un aspetto chiave. Quello della sicurezza. È sul mercato da qualche mese appena, Audi e-tron quattro, che già manifesta difetti di fabbrica, e difetti non di poco conto. Sembra che una componente del comparto batterie del Suv elettrico (una guarnizione) presenti imperfezioni, e che nelle celle accumulatori possa eventualmente penetrare umidità. Come conseguenze, l'accensione della spia sul quadro, il rischio di corto circuito, e in casi estremi, di principio di incendio dello stesso pacco batterie. Subito è partita la campagna volontaria di richiamo. Sin qui, assicurano da Ingolstadt, nessun episodio critico. Ma una grana simile, non ci voleva. Non adesso.

QUESTIONE DI IMMAGINE Già, perché se è vero che la quota di incidenti che ha sin qui coinvolto le auto elettriche è di gran lunga inferiore, statisticamente, a quella dei veicoli a motore termico, è altrettanto vero che qualsiasi anomalia che affligge un membro della classe degli electric vehicles suscita un clamore ben maggiore. Il pubblico di massa è ancora scettico, un richiamo a poca distanza dal debutto sulla scena non aiuta certo a persuadere l'opinione generale del contrario, cioè che l'elettrico è una tecnologia affidabile. Il caso Audi e-tron non fa che rafforzarli, i dubbi collettivi, specie in seguito agli incendi in sequenza che hanno incenerito i mesi scorsi alcune Tesla. Ai Quattro Anelli, ora il compito di amministrare la vicenda nel modo più trasparente e diplomatico possibile. Intervento di manutenzione straordinaria disponibile ad agosto. Ai clienti interessati (circa 540, volumi appunto bassi), durante la riparazione Audi offrirà auto sostitutiva e buono spesa dal valore di 800 dollari. Basterà per farsi perdonare?