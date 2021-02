A DOMICILIO Metti che sei in quarantena, o più semplicemente, non vuoi/non puoi recarti di persona allo showroom. Se ti dicessimo che puoi provare l'auto anche restando in casa? Sempre che l'auto dei tuoi desideri sia un'Abarth 595 Scorpioneoro. Per ora. Le restrizioni imperversano, così Abarth lancia il primo pacchetto al mondo per ''test drive'' in Virtual Reality. Non sarà la stessa cosa che posare il tuo sedere sul guscio avvolgente di un Cinquino al vetriolo, ma in mancanza di alternative, una scarica di adrenalina la vivrai uguale. E senza correre il rischio di farti male. Come funziona?

VIRTUALMENTE REALE Il progetto pilota della cosiddetta Abarth In-home Virtual Experience ha preso il via oggi 8 febbraio 2021 in Gran Bretagna, e si appoggia al concessionario Vospers Abarth di Exeter, Contea del Devon. Se la dimostrazione verrà ritenuta di successo, il set potrebbe essere distribuito ad altri rivenditori in tutto il Regno Unito. E chissà, anche nel resto d'Europa. Funziona che un addetto Abarth consegna - direttamente alla porta di casa del cliente - una cassa contenente il visore VR precaricato con il filmato del ''test drive'', più un paio di cuffie Bose che riproducono il celebre ringhio degli scarichi dello Scorpione. Più, infine, altoparlante Bluetooth e cappellino da baseball brandizzati Abarth.

A BORDO CON STEF Una volta indossato l'headset, vieni accolto dal proprietario Abarth e influencer automobilistico Stef Villaverde (aka @Stef_ABTV), che virtualmente ti porterà a spasso, al volante di una 595 lungo alcune delle strade più spettacolari del Regno Unito, dal Great Orme al lungolago di Llyn Ogwen e alla fuoristradistica Black Rock Sands, tutte nel Galles del Nord, tutte quante individuate dalla comunità stessa degli Abarthisti. Se possiedi già un visore VR, guarda in anteprima il video a 360°. Altrimenti...guardalo lo stesso, ti fai un'idea.

COMING SOON Esiste anche un'altra strada, ancor più ingaggiante, per vivere questa esperienza così singolare: una competizione a livello nazionale fino a domenica 7 marzo mette in paio un visore Oculus Quest VR, precaricato con l'esperienza di guida Abarth VR. Vi direi di visitare la landing page e di iscrivervi subito, purtroppo il contest è riservato solo ai clienti UK. Pazienza, non c'è ragione di pensare che gli Abarth Virtual Test Drive non arrivino presto anche in Italia....