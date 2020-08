LIMITED EDITION Due versioni a tiratura limitata (2.000 esemplari), una ispirata alla moto guidata in MotoGP da Valentino Rossi e Maverick Vinales, l'altra che riprende la A112 Abarth ''Gold Ring'' - o Targa Oro - del 1979. Ecco Abarth 595 Monster Energy Yamaha e Abarth 595 Scorpioneoro: scopriamo in dettaglio motori, caratteristiche e prezzi delle due novità del marchio dello Scorpione. Potete conoscerle meglio anche nei video che trovate in gallery.

ABARTH IN PIEGA Nuova Abarth 595 Monster Energy Yamaha celebra l'unione tra i due brand, iniziata nel 2015, con una versione che sia negli esterni che negli interni richiama le Yamaha YZR-M1 del team ufficiale impegnato in MotoGP con Valentino Rossi e Maverick Vinales. Nella sostanza, questa edizione di Abarth 595 può contare sul consueto motore 1.4 T-Jet da 165 CV - omologato Euro6D TEMP - abbinato al cambio manuale o al robotizzato Abarth dotato di palette al volante (optional), e le cui esuberanti prestazioni - 218 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,3 secondi - sono tenute a bada da dischi anteriori autoventilanti da 284 mm e posteriori da 240 mm, incastonati in cerchi da 17' pollici. Sospensioni posteriori Koni con FSD (Frequency Selective Damping). A bordo, sia il sistema di infotainment Uconnect 7'' HD con Apple CarPlay e Google Android Auto, sia anche l'Abarth Telemetry per misurare le performance. Dulcis in fundo, l'esclusivo ''splashscreen'' che all'accensione mostra il logo Monster Energy Yamaha, i sedili con logo Yamaha Factory Racing, infine la targhetta dell'edizione limitata sul tunnel centrale.

STILE E PERFORMANCE Anche su Abarth 595 Scorpioneoro ritroviamo lo stesso propulsore 1.4 T-Jet da 165 CV abbinato al cambio manuale o, optional, al robotizzato con palette al volante, così come sono identiche le sospensioni e i freni. Nella sostanza cambiano i cerchi, che sono i Formula Gold da 17'' con coprimozzo rosso o, optional, i Formula Black con coprimozzo nero e logo oro. La livrea dell'auto, caratterizzata dal tipico colore nero elegantemente abbinato all'oro e dal tetto in nero opaco a scacchi, riprende la A112 Abarth Gold Ring - o Targa Oro - prodotta nel 1979 in soli 150 esemplari, oggi ricercatissima dai collezionisti. Anche gli interni della Scorpioneoro sono esclusivi e contano su sedili sportivi Abarth ''Scorpionflage'' con rivestimento in pelle nera e seduta dello schienale in tessuto tecnico e tappetini dedicati. Sui poggiatesta dei sedili anteriori troviamo la scritta ''Scorpioneoro'' ricamata, insieme alla bandiera italiana e al marchio Abarth, mentre sul tunnel centrale trova spazio la consueta targhetta che celebra l'edizione limitata. Infotainment con sistema da Uconnect 7'' HD con Apple CarPlay e Android Auto abbinato ad un sistema BeatsAudio da 480 Watt e a un amplificatore digitale a 8 canali. Per celebrare la Scorpioneoro è stato anche realizzato un cronografo Breil, anch'esso a tiratura limitata.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Abarth 595 Monster Energy Yamaha e Abarth 595 Scorpioneoro sono ordiabili negli showroom Abarth rispettivamente al prezzo promozionale di 24.200 euro e 26.700 euro. Grazie all'opzione di finanziamento con FCA Bank è possibile acquistarle con una rate rispettivamente di 249 e 269 euro al mese. Per maggiori informazioni, consultare il sito web Abarth.