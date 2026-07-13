Veicoli elettrici: la batteria vi preoccupa? Siete fuori strada, ecco i guasti più comuni

Un'analisi effettuata in Inghilterra rivela quali sono i guasti più frequenti sulle auto elettriche, quanto costa in media ripararli e perché la batteria è meno critica del previsto

Chi valuta l'acquisto di un veicolo elettrico, anche usato, tende a concentrarsi soprattutto sullo stato della batteria, la sua capacità residua e la percorrenza garantita. Elementi ritenuti fondamentali, che condizionano la scelta anche da punto di vista delle spese da sostenere per la gestione e la manutenzione. Per esempio, l’accumulatore è considerato il componente più delicato e costoso.

Lo studio ribalta uno dei timori più diffusi

Tuttavia, un recente studio di settore realizzato da Warrantywise, società britannica che opera nel settore dei piani di garanzie aggiuntive (guarda la homepage di Warrantywise), racconta una realtà diversa. Analizzando le richieste di riparazione in garanzia relative ai modelli BEV, emerge infatti che i principali problemi riscontrati dai proprietari sono molto simili a quelli delle auto con motore termico. Dal punto di vista dell'affidabilità, i dati indicano che le criticità più comuni riguardano componenti elettrici e meccanici tradizionali piuttosto che il pacco batterie ad alta tensione.

Riparazione veicoli elettrici: non è la batteria l'elemento più costoso in caso di manutenzione

I guasti più frequenti e i costi delle riparazioni

L'analisi evidenzia che i più comuni problemi interessano soprattutto i guasti elettrici generici, come malfunzionamenti dei sensori e della chiusura centralizzata, con interventi che mediamente oscillano tra 810 e 900 sterline (circa 940/1.050 euro), ma che nei casi peggiori possono superare le 4.000 sterline (circa 4.700 euro). Tra le voci più ricorrenti figurano anche le sospensioni, sottoposte a maggiori sollecitazioni a causa del peso delle auto elettriche.

L'unico componente esclusivo delle vetture a zero emissioni presente nella top five è il caricabatterie di bordo, la cui sostituzione può risultare particolarmente onerosa: il costo medio supera le 2.160 sterline (circa 2.500 euro), mentre gli interventi più impegnativi possono arrivare oltre le 10.000 sterline (circa 11.700 euro).

Riparazione veicoli elettrici: il caricabatterie di bordo può superare gli 11.000 euro

La batteria non è il componente più costoso

Contrariamente a quanto molti automobilisti immaginano, la batteria di trazione non compare tra i cinque componenti più soggetti a interventi in garanzia. Quando si verifica un guasto, la spesa media supera comunque le 6.400 sterline (circa 7.500 euro), ma la frequenza di questi casi resta contenuta, probabilmente anche grazie alle garanzie più estese offerte dai costruttori.

Lo studio rileva inoltre un incremento del valore medio delle riparazioni del 10,7% tra il 2024 e il 2025, un aumento attribuibile soprattutto all'inflazione, ai costi della manodopera e ai prezzi dei ricambi. Anche la disponibilità dei ricambi stessi incide, quindi, sul conto finale. Nel complesso, la ricerca suggerisce che non è la spesa più elevata quella che gli automobilisti dovrebbero temere maggiormente quando acquistano un'auto elettrica usata.

Riparazione veicoli elettrici: il maggiore peso dei BEV sollecita di più le sospensioni

Le cinque riparazioni più frequenti

Impianto elettrico – Sensori: costo medio 810 sterline (949 euro); riparazione più elevata 3.270 sterline (3.830 euro).

Impianto elettrico – Meccanismo di chiusura centralizzata: costo medio 900 sterline (1.054 euro); riparazione più elevata 4.060 sterline (4.756 euro).

EV – Caricabatterie di bordo: costo medio 2.160 sterline (2.530 euro); riparazione più elevata 10.455 sterline (12.246 euro).

Sospensioni – ammortizzatori: costo medio 1.230 sterline (1.441 euro); riparazione più elevata 4.120 sterline (4.826 euro).

Impianto elettrico – Batteria ausiliaria (12 V): costo medio 535 sterline (627 euro); riparazione più elevata 990 sterline (1.160 euro)

N.B. Tasso di cambio al 13/07/2026: 1 GBP = 1,171509 Eur

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/07/2026