Esodo estivo 2026, traffico da bollino nero: le date da segnare

Il traffico sarà particolarmente intenso nel weekend del 7-9 agosto e nei giorni di Ferragosto

L'estate è entrata nel vivo e il periodo di agosto si preannuncia molto critico per quanto riguarda il traffico a causa degli spostamenti degli italiani per andare in vacanza. Autostrade per l'Italia ha condiviso il calendario delle giornate più difficili per la circolazione stradale, condividendo anche il suo piano per gestire la sua rete in questo periodo molto complesso. Andiamo con ordine.

Traffico estivo 2026

Il picco degli spostamenti si registrerà nel fine settimana del 7 e il 9 agosto. Le direttrici più sotto pressione saranno, come di consueto, l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto. Invece, a partire dalla seconda metà di agosto, inizieranno a registrarsi i rientri verso i grandi centri urbani, concentrati prevalentemente nelle giornate di sabato e domenica.

Autostrade per l'Italia ha condiviso anche un calendario con i consueti bollini gialli, rossi e neri per identificare le giornate più difficili per la circolazione lungo la sua rete. Si attendono criticità anche nel weekend di Ferragosto, con traffico intenso anche lunedì 17 agosto a causa dei primi rientri.

Autostrade per l'Italia, esodo estivo 2026

Traffico inteso previsto per il weekend del 22 e del 23 agosto, soprattutto per chi rientra dalle ferie. Stesso scenario anche per l'ultimo weekend del mese di agosto con traffico inteso verso le gradi città per gli italiani che stanno rientrando dalle vacanze.

Il piano straordinario di Autostrade per l'Italia

Tra le principali misure, la sospensione dei cantieri maggiormente impattanti lungo le principali direttrici autostradali. Il piano punta a garantire la massima disponibilità delle corsie possibile nei periodi caratterizzati dai maggiori volumi di traffico. Le attività riprenderanno progressivamente entro la prima metà di settembre.

Inoltre, Autostrade per l'Italia ha potenziato i presidi di uomini e mezzi nei punti strategici della rete, pronti a intervenire in caso di necessità e a fornire assistenza agli utenti, e il rafforzamento dei servizi di pronto intervento e dei presidi meccanici e sanitari lungo la sua rete.

A supporto del monitoraggio della rete sono attive quasi 5.000 telecamere, di cui circa 3.000 installate nelle gallerie, oltre 900 sensori per la rilevazione dei flussi di traffico e 400 centraline meteorologiche.

Come tenersi informati sulla viabilità

Previsioni del traffico a parte, prima di partire è molto importante informarsi sulle reali condizioni della rete stradale. Per tutta l'estate sarà potenziato il sistema di infoviabilità di Autostrade per l'Italia, attraverso aggiornamenti costanti sull'App e sul sito autostrade.it, oltre al numero unico 803.111.

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