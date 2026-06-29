Un V12 Ferrari con cambio manuale? Si, se la supercar è costruita da Touring Superleggera

La nuova Veloce12 Aperta è un restomod che reinterpreta la supercar classica di Maranello in versione Targa e V12 aspirato da 500 CV

Nel corso degli anni l’atelier Touring Superleggera ha realizzato molti pezzi unici partendo da modelli iconici (guarda la homepage di Touring Superleggera). L’ultimo esempio è la Veloce12 Aperta, che rappresenta l'ultima evoluzione della famiglia Veloce12 ed è realizzata sulla base della Ferrari 550 Maranello.

Design rivisitato per una granturismo esclusiva

La carrozzeria è stata completamente ripensata pur mantenendo alcuni richiami al modello originale di fine anni Novanta. Il frontale introduce una griglia ridisegnata, uno splitter in fibra di carbonio, nuove prese d'aria e gruppi ottici aggiornati. Le modifiche proseguono lungo le fiancate con pannelli inediti e parafanghi posteriori rivisti, mentre l'obiettivo del progetto è quello di offrire una reinterpretazione moderna della storica supercar di Maranello.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta: il restomod della Ferrari 550 Maranello V12

Tetto Targa e una coda completamente nuova

L'intervento più evidente riguarda il tetto Targa, che sostituisce la configurazione originale con due pannelli rimovibili ispirati a una soluzione già vista nel segmento delle sportive. Il nuovo lunotto integra un vano portaoggetti rifinito in pelle, come in una pregiata pelle bordeaux e grigia sono tutti gli elementi dellì'abitacolo. Lato design, anche il retrotreno è stato completamente ristilizzato con nuovi fari a LED.

In sostanza, se la zona anteriore e il profilo appaiono stilisticamente ben riusciti, il posteriore sembra essere la porzione più attraente e originale rispetto alla vettura di partenza, valorizzando ulteriormente l'identità della Veloce12 Aperta.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta: il lussuoso abitacolo e la leva del cambio manuale

V12 aspirato, cambio manuale e prestazioni

Sotto il cofano rimane il celebre motore V12aspirato da 5,5 litri capace di sviluppare circa 500 CV. La trazione resta posteriore ed è abbinata - udite, udite - a un cambio manuale a sei rapporti. Dove trovare oggi un poderoso plurifrazionato con un bella trasmissione meccanica? Si tratta di perle rare, perlopiù a bordo di modelli classici e, appunto, restomod come la Veloce12 Aperta. Un sottile piacere di guidare alla vecchia maniera, che le auto moderne (con sofisticati cambi automatici) non offrono più. In ogni caso, le prestazioni rimangono di alto livello, con uno scatto da 0 a 100 km/h dichiarato in 4,4 secondi.

A completare il pacchetto tecnico troviamo un impianto frenante Brembo aggiornato e sospensioni adattiveTracTive, mentre l'abitacolo abbina rivestimenti pregiati a dettagli in alluminio. La produzione sarà limitata a pochissimi esemplari destinati alle collezioni automobilistiche più esclusive.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/06/2026