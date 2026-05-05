Auto sempre più care: ecco quanto spendono gli italiani ogni anno per mantenerle

Lo studio evidenzia le principali voci di spesa e le differenze tra Milano, Roma e Napoli per diversi profili di automobilisti

Non aumentano solo i prezzi delle auto, perché anche i costi di mantenimento stanno crescendo. Questo è quanto racconta il nuovo rapporto di Facile.it da cui emerge che sommando tutte le principali voci di spesa tra cui bollo e carburante, ogni anno gli italiani spendono fino a 4.486 euro per mantenere l'auto. L'analisi è stata realizzata prendendo in considerazione tre profili differenti di automobilisti e tre città campione (Milano, Roma, Napoli). Il risultato è una spesa che varia sensibilmente in base alla città analizzata. A Napoli costa mediamente di più, tra i 3.098 euro e i 4.486 euro, a seconda del profilo di automobilista. Milano è la più ''economica'' con una spesa media annua tra i 2.329 euro e i 3.404 euro. In mezzo troviamo Roma tra i 2.532 euro e i 3.694 euro.

Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire la spesa media dei 3 profili presi in considerazione per ogni città, caratterizzati da classi di merito, età, chilometri percorsi e modelli d’auto diversi. Le voci di spesa che l'analisi ha preso in considerazione sono RC auto, bollo, carburante, costi di usura e manutenzione secondo tabelle ACI e il prezzo della revisione obbligatoria del mezzo.

Ecco chi spende di più e chi meno

Lo studio ha innanzitutto preso a esame un’auto familiare alimentata a diesel e utilizzata sia dai genitori sia da figli con età inferiore a 25 anni. Per mantenere l’auto, mediamente, la famiglia spenderà 3.556 euro l’anno. Le voci maggiori di spesa sono: il diesel, circa 1.262 euro per 15.000 km annui, e i costi di manutenzione ordinaria/straordinaria che, insieme all’usura degli pneumatici, incidono per 1.347 euro l’anno.

Sebbene l’auto sia intestata ad uno dei due genitori (classe di merito 1), la presenza di guidatori con età inferiore ai 25 anni non permette di usufruire della formula “guida esperta”, che normalmente consente di abbattere il prezzo della copertura RC in modo significativo; ragione per cui il premio medio è pari a 546 euro. Questa è la voce che più varia a livello territoriale; a parità di profilo, ad esempio, la famiglia residente a Milano spende in RC auto 432 euro; a Roma l’importo sale a 693 euro mentre a Napoli arriva a 1.408 euro, più del doppio rispetto alla media nazionale.

Il bollo pesa, mediamente, 277 euro, ma ci sono comunque differenze territoriali; si va dai 240 euro di Milano ai 345 euro di Napoli. C’è poi il costo di revisione, circa 88 euro ogni due anni e il cambio stagionale degli pneumatici, per una spesa prossima agli 80 euro l’anno. Complessivamente, considerando le differenze territoriali, la spesa totale varia dai 3.404 euro della famiglia milanese, ai 3.694 euro di quella romana e arriva a 4.486 euro per quella residente a Napoli.

Costi mantenimento auto

Passiamo poi al secondo profilo, quello di una coppia over 40 senza figli che dispongono di un'auto a benzina di medie dimensioni. In media, la coppia spende 2.441 euro l’anno. La voce di spesa più pesante è quella dalla benzina, che considerando 10.000 km di percorrenza, arriva a 1.005 euro. Per i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’usura delle gomme, invece, la spesa annua è pari a 662 euro. Più ''leggero'' in questo caso il conto dell'RC Auto.

L’assenza di figli patentati nel nucleo familiare permette alla coppia (proprietario in classe di merito 1) di poter optare per la formula “guida esperta” che fa scendere il premio medio a 373 euro, vale a dire il 32% in meno rispetto alla famiglia con figli. Ancora una volta sono notevoli le differenze territoriali: a Milano il premio medio è pari a 298 euro, a Roma sale a 472 euro, mentre a Napoli arriva addirittura a 962 euro.

Il bollo, il costo della revisione e del cambio stagionale degli pneumatici pesano insieme poco più di 400 euro l’anno. Complessivamente, una coppia come da secondo profilo, per mantenere l’auto spende in media 2.329 euro a Milano, 2.532 euro a Roma e 3.098 euro a Napoli.

Passiamo al terzo e ultimo profilo, quello di un neopatentato under 21 alla guida di un’utilitaria alimentata a benzina. Secondo l'analisi, il costo complessivo annuale per mantenere l’auto è pari a 3.226 euro.

In questo caso la voce che più incide è quella dell’RC Auto; considerando la classe di merito 14 e la giovane età dell’automobilista, il premio medio è pari a 2.060 euro. Importanti le differenze territoriali: a Milano il valore medio scende a 1.545 euro, a Roma è pari a 2.155 euro mentre a Napoli arriva addirittura a 2.959 euro. Per risparmiare sul premio RC auto, se presenti le condizioni, il giovane assicurato potrebbe usufruire dell’RC familiare ereditando la migliore classe di merito all’interno del nucleo; ipotizzando una prima classe di merito, il premio medio passerebbe da 2.060 a 1.348 euro, e anche nelle città campione il valore scenderebbe, a seconda dell’area, fino al 34%.

Per quanto riguarda la spesa del carburante, considerando 7.000 km percorsi in un anno, si attesta a 483 euro. Per i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’usura delle gomme, invece, si spenderanno 413 euro l’anno. Andando avanti, il bollo incide, in media, per 146 euro: si va dai 136 euro di Milano ai 160 euro di Napoli. A Roma costa, in media, 145 euro. I costi per la revisione e il cambio stagionale degli pneumatici pesano in totale 124 euro l’anno. Considerando le differenze territoriali, un neopatentato per mantenere l’auto spende in media 2.700 euro a Milano, 3.319 euro a Roma e 4.139 euro a Napoli.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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