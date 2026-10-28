Pal-V Liberty, dalla strada al cielo: l’auto volante è pronta per la produzione in serie

L'azienda olandese Pal-V compie un passo decisivo verso la commercializzazione della sua soluzione di mobilità aerea e stradale (guarda la homepage di Pal-V).

Dalla doppia certificazione alla produzione industriale

Il modello Liberty, un'auto volante destinata sia ai privati sia agli operatori professionali, ha ottenuto la doppia certificazione per l'utilizzo automobilistico e aeronautico. L'ultima volta che avevamo avuto notizie di questo modello era il 2018 (guarda Pal-V Liberty 2018), ma il risultato di oggi apre la strada alla produzione industriale e distingue nettamente il progetto europeo dalla nuova Tesla Roadster (guarda Tesla Roadster che vola), con cui condivide soltanto l'ambizione di portare su strada tecnologie fuori dagli schemi. La Liberty, infatti, segue una filosofia costruttiva differente, pensata per integrare le funzioni di guida e volo in un unico veicolo.

Pal-V Liberty: l'auto volante ottiene la doppia certificazione e può essere costruita in serie

Dalla strada al cielo in pochi minuti

Il sistema FlyDrive integra componenti aeronautici nella struttura di un'auto convenzionale. Le pale del rotore, progettate per essere leggero e pieghevole, possono essere ripiegate durante la marcia su strada e dispiegate per il volo. Il passaggio tra le due modalità richiede pochi minuti, mentre l'autonomia dichiarata su strada raggiunge 1.315 km con un pieno. In volo, il veicolo può operare fino a 11.000 piedi, equivalenti a circa 3.350 metri. Con le approvazioni ottenute, Pal-V si presenta come la prima azienda nel settore FlyDrive ad aver conseguito le certificazioni necessarie alla produzione sia automobilistica sia aeronautica.

Pal-V Liberty: il veicolo ha un'autonomia di 1.315 km e opera fino a una quota di 3.350 metri

La partnership e le prospettive future

Per affrontare la fase industriale, Pal-V ha avviato una collaborazione con Nobleo Manufacturing, che coprirà le attività dalla pre-produzione all'avvio degli impianti, fino alla realizzazione su larga scala. L'obiettivo è definire un percorso concreto per l'espansione futura, sostenuto anche dagli ordini già raccolti per la Liberty.

Il concetto FlyDrive propone una combinazione tra automobile ed eVTOL, con possibili applicazioni nel trasporto di emergenza e nei collegamenti in territori difficili da raggiungere. Secondo la visione dell'azienda, questa flessibilità potrebbe migliorare drasticamente l'accessibilità ai servizi di trasporto e contribuire allo sviluppo di nuove soluzioni per passeggeri, merci e mobilità aerea pubblica.

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