Autore:

Giulia Fermani

PORTE APERTE Fondo a bassa aderenza? Trazione integrale. L’apertura straordinaria dei Concessionari Suzuki, in programma sabato 23 e domenica 24 marzo, permetterà a tutti i clienti della Casa di Hamamatsu di conoscere da vicino la gamma con trazione integrale 4x4 AllGrip.

TRAZIONE INTEGRALE SUZUKI Nel corso del Porte Aperte Suzuki gli automobilisti potranno scoprire i tre diversi schemi di trasmissione sviluppati dagli ingengeri giapponesi per rispondere alle necessità specifiche di ogni automobilista. Allgrip Auto, presente su Suzuki Ignis e Suzuki Swift, All Grip Select, che equipaggia S-Cross e Vitara e permette al pilota di scegliere tra quattro modalità di guida e l' All Grip Pro della Suzuki Jimny, la più specialistica della gamma, con trazione integrale inseribile e riduttore.